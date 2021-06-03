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Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

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  • Выходные с детьми
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  • Выходные с детьми
  • Выходные с детьми
  • Выходные с детьми
  • Выходные с детьми
© Sputnik
Выходные с детьми
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210603/34967367/vykhodnye-s-detmi-programma-meropriyatiy-v-kishineve.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, где в предстоящие выходные в Кишиневе организуют развлекательные мероприятия для детей.

Столичные власти из-за плохой погоды 1 июня перенесли праздничные мероприятия в Кишиневе, приуроченные к Международному дню защиты детей на 5 июня. Культурно-развлекательная программа организованна в каждом секторе города.

Международный день защиты детей в 2021 году в Молдове не был объявлен выходным, поскольку в Трудовом кодексе он таковым не является.

В предыдущие годы постановлением правительства 1 июня объявляли выходным днем, а в этом – власти такого решения не приняли.

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