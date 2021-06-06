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Бессарабский период Пушкина

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Пушкин
© Sputnik / Nicolai Kibich
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210606/35013401/Bessarabskiy-period--Pushkina.html

Sputnik Молдова приводит в инфографике основные даты и события, связанные с бессарабским периодом классика литературы.

В воскресенье 6 июня исполняется 222 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что Молдова - страна уникального, богатейшего пушкинского наследия.

Пушкин прибыл в Кишинев 21 сентября 1820 года. Вместе со своим "дядькой" Никитой Козловым поселился во флигеле заезжего дома купца Ивана Наумова. Третью, самую маленькую комнатку флигеля, он отдал Никите, – это была кухня, – а сам уединился в двух комнатках с печью, выходивших на восток. Жилье Пушкину, кстати, пришлось по душе. Именно здесь он испытал первое на молдавской земле творческое вдохновение. Бессарабский период стал одним из самых плодотворных в творчестве русского классика.

Пушкинисты насчитывают более 220 произведений, написанных, начатых и задуманных им в Кишиневе, в их числе и первые строки знаменитого романа "Евгений Онегин". Более 200 мест так или иначе связаны с именем Пушкина.

С 1899 года центральная улица города носит имя Александра Сергеевича. А С 1948 года в Кишиневе действует Дом-музей А.С. Пушкина, где жил классик.

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