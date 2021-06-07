Молдова vs Евросоюз: цифры и факты

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как отличаются основные статистические показатели в республике и Европейском союзе.

В Молдове продолжительность жизни ниже на 11 лет, чем в странах Европейского союза. Такие данные приводит Национальное бюро статистики республики. Средний возраст в Молдове составляет 39 лет, а в ЕС – 44. Уровень смертности в Молдове приравнивается к 14%, в то время как в Евросоюзе – к 11%.

Статистика также показывает, что европейцы не спешат создавать семью. Так, средний возраст, в котором у женщины появляется первый ребенок, в ЕС составляет 29,4 года, а в Молдове – 25,2 года. Рождаемость в республике выше. По официальным данным, в 2019 году число новорожденных в Молдове на тысячу населения составило 12%, а в Европейском союзе – 9,3%.

В ЕС работа есть у 67,6% трудоспособного населения, а в Молдове – у 45,7%.

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