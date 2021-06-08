Сколько участков откроют на выборах в парламент Молдовы

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько участков для голосования планируется открыть на досрочных парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия увеличила число избирательных участков за границей со 139 до 146.

Согласно изменениям в списке избирательных участков в Греции и Румынии было решено по одному участку закрыть.

Также будут закрыты участки в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте из-за низкой явки в этих городах. Взамен предлагается открыть по одному участку в Туле и Калуге и еще четыре – в Москве и Московской области.

Общее количество участков в России останется неизменным – 17. Во Франции число секций для голосования увеличится на 2 – с 8 до 10. В Германии добавятся 3 участка, их число вырастет с 6 до 9. В Италии ЦИК согласился добавить один, общее количество увеличится с 30 до 31. В Великобритании их число вырастет с 7 до 10.

В пропрезидентской партии PAS заявили, что намерены оспорить в Апелляционной палате Кишинева решение ЦИК открыть 146 секций для голосования за рубежом.

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