Где за границей откроют участки на выборах

Центральная избирательная комиссия увеличила число избирательных участков за границей со 139 до 146.
Согласно изменениям в списке избирательных участков в Греции и Румынии, решили закрыть по одному участку.
Общее количество участков в России останется неизменным – 17. Во Франции число секций для голосования увеличится на два – с восьми до десяти. В Германии добавятся три участка, их число вырастет с шести до девяти. В Италии ЦИК согласился добавить один, общее количество увеличится с 30 до 31. В Великобритании их число вырастет с семи до десяти.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>