Где за границей откроют участки на выборах

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько участков для голосования планируется открыть за границей на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 11 июля.

Центральная избирательная комиссия увеличила число избирательных участков за границей со 139 до 146.

Согласно изменениям в списке избирательных участков в Греции и Румынии, решили закрыть по одному участку.

Такое же решение принято по участкам в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи и Сургуте из-за низкой явки в этих городах. Взамен предлагается открыть по одному участку в Туле и Калуге и еще четыре – в Москве и Московской области.

Общее количество участков в России останется неизменным – 17. Во Франции число секций для голосования увеличится на два – с восьми до десяти. В Германии добавятся три участка, их число вырастет с шести до девяти. В Италии ЦИК согласился добавить один, общее количество увеличится с 30 до 31. В Великобритании их число вырастет с семи до десяти.

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