Абитуриент-2021: вузы Молдовы

Sputnik Молдова собрал в одну инфографику информацию о государственных и частных вузах на территории республики.

По данным Национального бюро статистики Молдовы, большая часть университетов находится в Кишиневе и по одному – в Бельцах, Кагуле, Комрате и Тараклии. На начало учебного года 2020/21 число студентов первого и второго циклов (лиценциат и мастерат) составило 59 тысяч (без учета иностранных граждан), что на 2,2 тысячи больше, чем годом ранее. Очно обучались 36,9 тысячи человек, то есть 62,5% от общего числа студентов.

В государственных образовательных учреждениях доля обучавшихся на контрактной основе остается выше – 56,1%.

В государственных вузах насчитывалось 49,5 тысячи студентов. В сравнении с 2019/20 годом их количество было больше в зависимости от формы финансирования и обучения. Так, контрактников, обучающихся заочно, стало больше на 6,1%, а бюджетников-очников – на 4,5%.

В инфографике Sputnik представлены данные о вузах страны из гида для абитуриентов в 2021 году, который можно приобрести в любом книжном магазине или киоске для прессы.

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