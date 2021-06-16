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Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

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Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
© Sputnik / Vadim Rusu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210616/35090369/reyting-zarplaty-moldova.html

Смотрите в инфографике Sputnik, сколько зарабатывают люди в Молдове, а сколько получают на Украине и в Румынии.

Средняя начисленная зарплата по экономике Молдовы по итогам первого квартала 2021 года составила 8468,6 лея, увеличившись на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Такие данные приводит Национальное бюро статистики республики. Это составляет порядка 479 долларов по курсу Национального банка страны на 11 июня. В сравнении с соседними странами в республике средняя зарплата не самая маленькая, ниже – на Украине, где этот показатель приравнивается к примерно 430 долларам. В Румынии в среднем получают 1387 долларов.

Самые большие заработки во всех трех государствах у сотрудников IT-сектора, а также финансовой и страховой деятельности, а вот одни из самых низких – у работников сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства.

Сколько зарабатывают учителя и врачи, насколько отличаются их зарплаты в этих странах региона, смотрите в инфографике Sputnik.

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Теги:
рейтинг, зарплата, Молдова

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