Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Завершился групповой этап Евро-2020, и теперь начиная с 26 июня болельщиков ждёт самое интересное — матчи плей-офф. Благодаря неожиданным результатам? на групповой стадии в 1/8 финала будут сразу две топовые игры: Бельгия — Португалия и Англия — Германия.

Встречи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня. Четвертьфиналы Евро пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

Уэльс — Дания, 26 июня в 19:00, "Йохан Круифф Арена", Амстердам.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Нидерланды — Чехия. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Баку.

Италия — Австрия, 26 июня в 22:00, "Уэмбли", Лондон.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Бельгия — Португалия. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Мюнхене.

Нидерланды — Чехия, 27 июня в 19:00, "Ференц Пушкаш", Будапешт.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Уэльс — Дания. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Баку.

Бельгия — Португалия, 27 июня в 22:00, Олимпийский стадион в Севилье.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Италия — Австрия. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Мюнхене.

Хорватия — Испания, 28 июня в 18:00, "Паркен", Копенгаген.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Франция — Швейцария. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

Франция — Швейцария, 28 июня в 22:00, Национальный стадион в Бухаресте.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Хорватия — Испания. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

Англия — Германия, 29 июня в 19:00, "Уэмбли", Лондон.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Швеция — Украина. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Риме.

Швеция — Украина, 29 июня в 22:00, "Хэмпден Парк", Глазго.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Англия — Германия. Матч четвертьфинала состоится 3 июля в Риме.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.

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