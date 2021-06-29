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Что можно и что нельзя делать в сильную жару

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Как легче перенести сильную жару
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210629/35288199/mozhno-i-chto-nelzya-delat-v-silnuyu-zharu.html

Sputnik Молдова собрал в одну инфографику самые полезные советы о том, как себя стоит вести в знойную погоду.

В дни жаркого лета можно получить ожоги, тепловые и солнечные удары, столкнуться с гипоксией. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать рекомендации врачей. 

Специалисты обращают внимание на то, что сильная жара вредна всем, но наиболее опасна она для детей до 4 лет, пожилых людей от 65, для обладателей избыточного веса, тех, кто занимается тяжелой работой, а также для людей, страдающих от различных хронических заболеваний.

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