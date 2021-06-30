Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Смотрите в инфографике Sputnik, какие политические силы участвуют в электоральной гонке в борьбе за депутатское кресло.

На досрочные парламентские выборы, которые состоятся в Молдове уже в следующее воскресенье, зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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