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Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

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Тема:
Парламентские выборы (295)
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Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210630/35301866/vybory-v-moldove-2021-spisok-kandidatov.html

Смотрите в инфографике Sputnik, какие политические силы участвуют в электоральной гонке в борьбе за депутатское кресло.

На досрочные парламентские выборы, которые состоятся в Молдове уже в следующее воскресенье, зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Центральная избирательная комиссия назвала общее число граждан республики, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на 1 июня 2021 года, – 3 282 288 человек.

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Тема:
Парламентские выборы (295)

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Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

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