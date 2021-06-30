23:21 30 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Инфографика

Все пары 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020

Получить короткую ссылку
64 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по футболу - 2021-1/4
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/1e/35306663.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210630/35312520/euro-2020-vse-pary-1-4-finala-chempionat-europe-football-2020.html

Четыре пары участников плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020 сыграют 2 и 3 июля. По итогам матчей станут известны полуфиналисты турнира.

Восемь стран-участниц чемпионата Европы по футболу 2020 пробились в 1/4 финала турнира. Четыре пары стран сыграют между собой 2 и 3 июля. Матчи пройдут на стадионах разных государств.

Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
© Sputnik
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Чемпионат уже подарил болельщикам две сенсации: в очередную стадию плей-офф пробились футболисты Чехии, обыграв спортсменов одной из стран-фавориток - Нидерландов, также швейцарцы неожиданно выбили чемпионов мира - сборную Франции. 

Также волевой победы в 1/8 финала в игре со Швецией добились украинские "сборники". 

По итогам матчей 2 и 3 июля определятся полуфиналисты турнира.  

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2020:

  • 2 июля, 19:00 Швейцария - Испания ("Газпром Арена", Санкт-Петербург);
  • 2 июля, 22:00 Бельгия - Италия ("Альянц-Арена", Мюнхен);
  • 3 июля, 19:00 Чехия - Дания ("Олимпийский", Баку);
  • 3 июля, 22:00 Украина - Англия ("Олимпико", Рим).

Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на 2021 год.

Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сборная России уступила Бельгии на ЕВРО-2020
Стартовал Кубок Молдовы по любительскому футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей
Теги:
плей-офф, Евро-2020, чемпионат Европы, Европа

Еще инфографика

  • Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
    Последнее обновление: 10:02 30.06.2021
    10:02 30.06.2021

    Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

    Смотрите в инфографике Sputnik, какие политические силы участвуют в электоральной гонке в борьбе за депутатское кресло.

    133
  • Как легче перенести сильную жару
    Последнее обновление: 07:30 29.06.2021
    07:30 29.06.2021

    Что можно и что нельзя делать в сильную жару

    Sputnik Молдова собрал в одну инфографику самые полезные советы о том, как себя стоит вести в знойную погоду.

    234
  • Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
    Последнее обновление: 10:00 26.06.2021
    10:00 26.06.2021

    Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

    Завершился групповой этап Евро-2020, и теперь, начиная с 26 июня, болельщиков ждет самое интересное — матчи плей-офф. Благодаря неожиданным результатам на групповой стадии в 1/8 финала будут сразу две топовые игры: Бельгия — Португалия и Англия — Германия.

    513
  • 22 июня
    Последнее обновление: 07:30 22.06.2021
    07:30 22.06.2021

    Как началась Великая Отечественная война

    Утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

    90

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
Germany: Bavaria hit by storm with railway lines damaged
Видео: шторм в Баварии нарушил железнодорожное сообщение
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться