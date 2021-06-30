Все пары 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020

Четыре пары участников плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020 сыграют 2 и 3 июля. По итогам матчей станут известны полуфиналисты турнира.

Восемь стран-участниц чемпионата Европы по футболу 2020 пробились в 1/4 финала турнира. Четыре пары стран сыграют между собой 2 и 3 июля. Матчи пройдут на стадионах разных государств.

Чемпионат уже подарил болельщикам две сенсации: в очередную стадию плей-офф пробились футболисты Чехии, обыграв спортсменов одной из стран-фавориток - Нидерландов, также швейцарцы неожиданно выбили чемпионов мира - сборную Франции.

Также волевой победы в 1/8 финала в игре со Швецией добились украинские "сборники".

По итогам матчей 2 и 3 июля определятся полуфиналисты турнира.

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2020:

2 июля, 19:00 Швейцария - Испания ("Газпром Арена", Санкт-Петербург);

2 июля, 22:00 Бельгия - Италия ("Альянц-Арена", Мюнхен);

3 июля, 19:00 Чехия - Дания ("Олимпийский", Баку);

3 июля, 22:00 Украина - Англия ("Олимпико", Рим).

Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на 2021 год.

Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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