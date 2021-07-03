Выборы в Молдове: полный список участков за рубежом

Смотрите в инфографике Sputnik, в каких именно странах и городах граждане Молдовы смогут проголосовать на досрочных выборах в парламент республики 11 июля.

Всего в рамках досрочных парламентских выборов, которые состоятся в Молдове 11 июля, откроют 2150 электоральных участков. Из них для избирателей, которые голосуют за границей, – 150, а для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, в муниципии Бендеры и в некоторых населенных пунктах Каушанского района, – 41.

Больше всего избирательных участков за границей откроют в Италии – 31. По два бюро будут работать в Риме, Милане, Падуе и Турине, а по одному – в Анконе, Бергамо, Болонье, Пьяченце, Брешии, Ферраре, Флоренции, Генуе, Мантуе, Местре, Модене, Наполи, Парме, Перудже, Пезаро, Равенне, Реджо-нель-Эмилии, Тренто, Тревизо, Удине, Вероне, Виченце и Римини.

На втором месте Россия – 17 участков. Правда, в сравнении с Италией, где бюро для голосования охватили практически всю территорию страны, в РФ участки распределены в центральной зоне государства. В Москве сконцентрировано пять избирательных бюро, в Московской области – семь, а в Санкт-Петербурге - три. Еще по одному участку будут работать в Туле и Калуге.

В США 11 июля будут работать 13 электоральных бюро. По одному в Вашингтоне, Нью-Йорке, Эшвилле, Атланте, Бостоне, Чикаго, Далласе, Денвере, Миннеаполисе, Орландо, Сакраменто, Сиэтле и Лас-Вегасе.

В Румынии граждане Молдовы смогут проголосовать на 12 участках, два из которых расположены в Бухаресте, а по одному в Яссах, Бакэу, Брашове, Клуж-Напоке, Констанце, Крайове, Галаце, Сибиу, Сучаве и Тимишоаре.

В Великобритании откроют 11 электоральных бюро – шесть в Лондоне, два в Нортгемптоне и по одному в Бирмингеме, Глазго и Манчестере.

В Германии будет действовать столько же избирательных участков, сколько и в Великобритании. Два бюро откроют во Франкфурте-на-Майне, а по одному - в Берлине, Лейпциге, Дюссельдорфе, Бремене, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Ганновере и Нюрнберге.

Для граждан Молдовы, находящихся во Франции, откроют 10 бюро для голосования, шесть из которых в Париже и его регионах. В Страсбурге, Бордо, Лионе и Ницце – по одному.

В Испании будут работать пять участков – в Мадриде, Барселоне, Малаге, Сантандере и Валенсии.

В Канаде откроют четыре электоральных бюро – в Оттаве, Калгари, Монреале и Торонто.

В Ирландии участков тоже будет четыре – три в Дублине и один в Лимерике.

В Португалии граждане Молдовы смогут проголосовать на трех избирательных участках в Лиссабоне, Портимане и Сетубале.

По два электоральных бюро откроют в Турции (Анкаре и Стамбуле), на Украине (Киеве и Одессе), в Израиле (Тель-Авиве

и Ашдоде), а также в Бельгии (Брюсселе).

По одному избирательному бюро будет в Австрии (Вена), Азербайджане (Баку), Республике Беларусь (Минск), Болгарии (София), Чехии (Прага), Китае (Пекин), Кипре (Лимасол), Дании (Копенгаген), Греции (Афины), Швейцарии (Женева), Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби), Эстонии (Таллин), Японии (Токио), Латвии (Рига), Литве (Вильнюс), Норвегии (Осло), Польше (Варшава), Нидерландах (Гаага), Катаре (Доха), Швеции (Стокгольм) и Венгрии (Будапешт).

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