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Все пары полуфинала чемпионата Европы по футболу 2020

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Четыре пары участников плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020 сыграют 6 и 7 июля. По итогам матчей станут известны финалисты турнира.

Четыре страны-участницы чемпионата Европы по футболу 2020 пробились в полуфинал турнира. Две пары стран сыграют между собой 6 и 7 июля. Матчи пройдут в Великобритании.

Чемпионат Европы по футболу - 2021-1/4
© Sputnik / Vadim Rusu
Все пары 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020

По итогам матчей определятся финалисты турнира.  

Расписание матчей 1/2 финала Евро-2020:

- 6 июля, 22.00: Италия - Испания (стадион "Уэмбли", Лондон); 

- 7 июля, 22.00: Дания - Англия (стадион "Уэмбли", Лондон).

Финал европейского первенства пройдет на том же стадионе 11 июля. 

Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на 2021 год.

Матчи проходят до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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Теги:
футбол, Евро-2020, чемпионат Европы

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