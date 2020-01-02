Все пары полуфинала чемпионата Европы по футболу 2020

Четыре пары участников плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020 сыграют 6 и 7 июля. По итогам матчей станут известны финалисты турнира.

Четыре страны-участницы чемпионата Европы по футболу 2020 пробились в полуфинал турнира. Две пары стран сыграют между собой 6 и 7 июля. Матчи пройдут в Великобритании.

По итогам матчей определятся финалисты турнира.

Расписание матчей 1/2 финала Евро-2020:

- 6 июля, 22.00: Италия - Испания (стадион "Уэмбли", Лондон);

- 7 июля, 22.00: Дания - Англия (стадион "Уэмбли", Лондон).

Финал европейского первенства пройдет на том же стадионе 11 июля.

Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на 2021 год.

Матчи проходят до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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