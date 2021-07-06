Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Парламентские выборы состоятся уже в это воскресенье. Кто из политиков потратил на избирательную кампанию больше всего денег.

Избирательная кампания в Молдове подходит к концу, до выборов осталось меньше недели. Sputnik Молдова обновил рейтинг политических партий и избирательных блоков, исходя из сумм, потраченных ими на ведение предвыборной кампании. В общей сложности молдавские политики потратили на нее более 30 миллионов леев.

Блок "Ренато Усатый"

Избирательный блок из партий "Наша партия" и Patria, который носит имя мэра Бельц Ренато Усатого, с большим отрывом от конкурентов лидирует в рейтинге. С начала кампании блок потратил 11,2 миллиона леев. Большую часть суммы — 7,7 миллиона — он получил от пожертвований физлиц.

Из всех полученных средств 8,6 миллиона ушло на предвыборную рекламу, 823 тысячи леев — на печать предвыборной агитпродукции, 754 тысячи потрачено на проведение встреч с избирателями, еще 935 тысяч — на транспортные расходы конкурента.

Партия "Действие и солидарность" (PAS)

Вторую строчку в нашем списке удерживает партия, в прошлом возглавляемая президентом Майей Санду. За время кампании формирование получило на избирательный счет 5,6 миллиона леев, из которых собственные средства составляют около 500 тысяч. Остальное — пожертвования граждан и юридических лиц.

Ко 2 июля партия потратила почти 5,5 миллиона. 2,3 миллиона – на рекламу, еще столько же – на печать агитпродукции.

Партия "Шор"

На третье место по расходам на ведение агитации переместилась партия находящегося в розыске депутата и экс-мэра Оргеева Илана Шора. Она получила за время кампании 3,8 миллиона леев. Из 2,8 миллиона леев — собственные средства партии, еще миллион пожертвовали партии физические лица и компании. Расходы у партии те же, что у конкурентов: предвыборная реклама — 2,9 миллиона леев и более полумиллиона леев на печать предвыборных агитматериалов.

Блок коммунистов и социалистов

Блок партий Владимира Воронина и Игоря Додона по прежнему выделяется тем, что за всю кампанию не получил ни одного лея пожертвований. Четыре миллиона леев, потраченных на предвыборные нужды, были переведены в избирательный фонд с собственных партийных счетов. Причем переводы осуществляла только Партия социалистов.

Основные статьи расходов: предвыборная реклама — почти два миллиона леев и печатная продукция — 1,4 миллиона леев.

Демократическая партия

В прошлом правящая Демпартия в этой предвыборной кампании тратит в основном собственные средства. Из 1,2 миллиона полученных средств 1,1 миллиона — это средства партии. Из них 697 тысяч потрачено на производство агитпродукции, еще 361 тысяча — на рекламные цели.

Партия "Платформа достоинство и правда" (DA)

Партия "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, судя по финансовым отчетам, потратила на предвыборные цели немногим более одного миллиона леев, из которых 455 тысяч — собственные средства партии, остальные деньги получены за счет пожертвований от юридических и физических лиц.

Из них на рекламу потрачено 776 тысяч леев, на предвыборные материалы ушло 167 тысяч. Почти 100 тысяч партия потратила на транспорт.

Партия развития и консолидации Молдовы

Партия экс-премьер-министра Молдовы Иона Кику замыкает список партий-"миллионеров", потратив на кампанию немногим больше миллиона леев. 200 тысяч — это собственные средства партии, остальное — пожертвования. Почти все деньги ушли на рекламные цели.

Партия коллективного действия "Гражданский конгресс"

Партия экс-депутатов Марка Ткачука и Юрия Мунтяна "Гражданский конгресс", которая также принимает участие в парламентских выборах впервые, за время кампании получила на избирательный счет немногим меньше 900 тысяч леев. 600 тысяч получены за счет пожертвований юридических лиц, остальное — пожертвование граждан.

Как и в случае с другими конкурентами, главные статьи расходов — изготовление агитпродукции и предвыборная реклама.

Альянс за объединение румын (AUR)

Унионисткая партия AUR, носящая то же название, что и парламентская партия в соседней Румынии, потратила на выборы около 650 тысяч леев, все они получены от пожертвований физлиц.

Большая часть средств потрачена на рекламу — 385 тысяч и 232 тысячи леев затрачены на агитпродукцию. Примечательно, что за время агитации партия не потратила ни одного лея на транспортные расходы.

Партия закона и справедливости

Партия закона и справедливости Николая Алексея, избирательный список которой возглавляет экс-министр финансов Марианна Дурлештяну, за последние две недели кампании успела потратить 471 тысячу леев, полученных за счет пожертвований граждан. Почти все они ушли на ТВ- и интернет-рекламу.

Партия "Европу строим дома" (PACE)

Недавно созданная партия PACE получила от пожертвований физических и юридических лиц 350 тысяч леев, из них потратила 308 тысяч: 210 ушло на рекламу, остальное — на печать агитпродукции.

Партия национального единства (PUN)

Еще одна унионистская партия — PUN, возглавляемая депутатом Октавианом Цыку, потратила на агитацию 215 тысяч леев, все они были получены от физлиц. Почти все деньги были потрачены на агитпродукцию.

Партия перемен

Недавно созданная и возглавляемая гражданским активистом Штефаном Глигором Партия перемен потратила на предвыборные нужды около 100 тысяч леев, большая часть ушла на рекламу.

Партия "Сила народа" Константина Кодряну,партия "Демократия дома" Василия Костюка, партия "Мы" (NOI), Партия регионов и Партия трудящихся потратили на предвыборную кампанию менее 100 тысяч леев.

Движение профессионалов "Speranţa — Надежда", Экологическая партия зеленых, партия "Патриоты Молдовы" и независимый кандидат Вячеслав Валько уведомили ЦИК о том, что не потратили на избирательную кампанию ни одного лея.

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