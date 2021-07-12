Как голосовали на выборах в Молдове: карта районов

На участках, открытых на территории Молдовы для голосования на парламентских выборах, подсчитаны все 100% протоколов. Осталось узнать, кого поддержали граждане республики, пришедшие на десяток участков за границей, откуда данные еще не поступили в ЦИК.
Блок коммунистов и социалистов выиграл в районах Бричаны, Окница, Дондюшаны, Единцы, Рышканы, Глодяны, муниципии Бельцы, Тараклии, АТО Гагаузии и в Приднестровье.
Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка составила 48,41% (1 477 504 человек).
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