Как голосовали на выборах в Молдове: карта районов

Смотрите в инфографике Sputnik, как проголосовали граждане Молдовы на участках, открытых на территории страны – какие политические силы одержали победу в районах и муниципиях.

На участках, открытых на территории Молдовы для голосования на парламентских выборах, подсчитаны все 100% протоколов. Осталось узнать, кого поддержали граждане республики, пришедшие на десяток участков за границей, откуда данные еще не поступили в ЦИК.

Что касается голосования в Молдове, то Партия PAS одержала победу в следующих районах и муниципиях – Дрокия, Сорока, Флорешты, Сынджерей, Фалешты, Унгены, Теленешты, Резина, Оргеев, Калараш, Ниспорены, Страшены, Дубоссары, Криуляны, Кишинев, Яловены, Хынчешты, Новые Анены, Каушаны, Штефан-Водэ, Чимишлия, Леова, Кантемир, Басарабяска, Кантемир и Кагул.

Блок коммунистов и социалистов выиграл в районах Бричаны, Окница, Дондюшаны, Единцы, Рышканы, Глодяны, муниципии Бельцы, Тараклии, АТО Гагаузии и в Приднестровье.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка составила 48,41% (1 477 504 человек).

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