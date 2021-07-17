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Олимпийская сборная Молдовы

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  • Сборная Молдовы на Олимпиаде в Токио
  • Димитриана Безеде
  • Александра Емильянова
  • Залина Петривская
  • Сергей Маргиев
  • Андриан Мардаре
  • Лилия Фиськович
  • Сергей Тарновский
  • Мария Олэрашу
  • Даниела Кочу
  • Александра Мырка
  • Дан Олару
  • Денис Виеру
  • Виктор Стерпу
  • Алексей Саньков
  • Татьяна Салкуцан
  • Марин Робу
  • Елена Кылчик
  • Виктор Чобану
  • Анастасия Никита
  • Анна Дулче
© Sputnik / Vadim Rusu
Сборная Молдовы на Олимпиаде в Токио
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/10/35552325.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20210717/35546055/olimpiyskaya-sbornaya-moldovy-grafica-foto.html

Смотрите в инфографике Sputnik, кто и в каких видах спорта представит Молдову на Олимпийских играх в Токио.

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
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В гребле Молдова будет представлена тремя спортсменами – Сергей Тарновский выступит в каноэ-одиночке, а Даниела Кочу и Мария Олэрашу – в каноэ-двойке.

Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.

Самой юной в команде стала 15-летняя Анна Дулче (стрельба из пневматического пистолета).

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально откроются 23 июля, однако первые соревнования пройдут уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

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Теги:
инфографика, Олимпиада-2020

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