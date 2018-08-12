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Все поклонники Виктора Цоя могут стать соавторами видеоклипа

© Sputnik / Алексей Даничев
Интервью
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Тема:
Утро с нами! (100)
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Необычный клип, посвященный памяти рок-музыканта Виктора Цоя, предложили снять в Эстонии.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Эстонии группа энтузиастов решила снять клип, посвященный памяти Виктора Цоя, в котором может принять участие любой желающий. В клипе планируется использовать любительские видео, которые будут собраны и обработаны командой профессионалов, отмечает Sputnik Эстония.

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Таллиннская рок-группа GERODES Band снимает социальный видеоклип в память о Викторе Цое и приглашает всех эстонских поклонников его творчества принять участие в создании ролика, говорится на страничке Facebook руководителя группы Элины Геродес.

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"Эта идея началась с того, что у нас родилась интересная версия на песню "Звезда по имени Солнце". Я сначала задумалась просто о концертной съемке выступления нашей группы, но одно вдохновение влечет за собой другое. Захотелось сделать нечто большее, чем запись на память", — рассказала одна из идеологов проекта Элина Геродес.

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По словам Геродес, о группе "Кино" она узнала 15 августа 1990 года, в день гибели Виктора Цоя, "заболела" музыкой этого музыканта и вообще русским роком. Чтобы играть любимые песни, она самостоятельно освоила гитару и не расстается с ней по сей день, считая Виктора Цоя своим музыкальным "крёстным".

"Пришла идея — нужно сделать видеоклип в благодарность ему, Виктору. А поскольку интерес к творчеству музыканта до сих пор высок, то в создании клипа наверняка захотят принять участие и другие люди, кто также любит Цоя и группу "Кино". Так и появилась идея создания социального музыкального клипа, который сделают наполовину профессионалы, а наполовину обычные люди. Уже откликнулись многие — кто-то помогает со сценарием, кто-то с организацией", — рассказала она.

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Для того чтобы принять участие в создании ролика, нужно придумать любое графическое изображение со словами, которые обозначили бы тему. Например, "Виктор Цой", "Цой жив!", "Кино" и т.д. Это изображение разместить на плакате, на песке — где и как подскажет фантазия. Записать 3-5-секундное видео на свой телефон в горизонтальном формате и загрузить его до 16 августа в папку на Google Drive по ссылке.

После окончания работы видеоклип, по словам Элины, будет размещен на интернет-ресурсах в свободном доступе.

А вот как в Эстонии на одном из фестивалей здорово спели нетленку Цоя- "Мама Анархия"

 

 

Тема:
Утро с нами! (100)

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Теги:
цой, песни, видео, память, клип
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