"Усыновление памятника" – будущие соседи Маленького Принца в Кишиневе

С недавнего времени ограду кишиневского парка "Валя Морилор" (бывшее Комсомольское озеро) украшает небольшая скульптура Маленького Принца, героя знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери. © Sputnik / Miroslav Rotari Кишиневцы пришли в восторг от "Маленького принца"

Сам памятник литературному герою небольшой, 115 миллиметров в высоту, и представляет собой фигурку Принца на его родном небесном теле, астероиде В-612. Фигурка венчает один из сегментов чугунной ограды, установленной вокруг озера.

Автор и исполнитель идеи этого мини-монумента — житель столицы, художник-иллюстратор Игорь Удушливый, который дал интервью корреспонденту Sputnik Молдова Николаю Костыркину.

- Игорь, как появилась идея создать скульптуру Маленького Принца, почему виде и именно на Комсомольском озере?

— Идею, на самом деле, подсказало то место, где Принц установлен. Это тот пример публичного искусства, когда именно городская среда дала намек на образ. На озере парка "Валя Морилор" есть металлическая ограда с небольшими декоративными шариками. Однажды во время прогулки у меня мелькнула ассоциация: шарики — это цепочка небольших планет. А кто живет на такой планете? Какой самый сильный образ всплывает в памяти? Маленький Принц!

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе появится самый маленький в Молдове памятник

- Интересно, почему именно он?

— Одна из канонических иллюстраций Антуана де Сент-Экзюпери, попавшая на обложки, представляет собой Принца, стоящего на своем астероиде B-612. Чтобы проверить идею, я изготовил силуэтное изображение персонажа из бумаги, поместил его на шарик. Смотрелось интересно и вызвало яркую эмоцию у людей. Так родилось желание воплотить замысел в бронзе. Тем более монументов такого формата — совсем крошечных в Кишиневе, насколько я знаю, еще не было. Небольшой размер также был определен контекстом — мне было важно сохранить ритм существующих элементов, диаметр планеты равен диаметру шариков на ограде. Плюс удалось выразить идею — Маленький Принц действительно маленький. У зрителей это рождает особенную эмоцию.

- Как Вы думаете, исходя из опыта других стран и городов, могут ли маленькие памятники стать в Кишиневе отдельным направлением в оформлении города? И если да, то кого для этого надо задействовать? © Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове появятся два новых памятника

— Я уверен, что да, этих объектов Кишиневу и другим городам Молдовы не хватает. Для меня показательны примеры украинского Ужгорода и польского Вроцлава. В первом городе силами скульптора Михайло Колодко на набережной реки Уж стали появляться небольшие фигурки из бронзы. Самые разные — литературные герои, композиторы, музыканты, даже монументы предметам: телефону, телевизору и пр. Сейчас их больше двух десятков и это современный символ Ужгорода, есть отдельные путеводители по фигуркам. И их монументов с каждым годом становится все больше, так как к инициативе подключились и другие авторы. Пример Вроцлава еще более ярок, там, начиная с конца 80-х стали появляться бронзовые фигурки гномов. Сейчас их почти 400, встретить их можно в самых разных частях города, не только в историческом центре. И это один из культурных символов Вроцлава. Важно понимать, что все это делается на персональной инициативе и творческом порыве, не существует специальной программы или плана. Это так не работает. Каждый подобный монумент не должен появляться просто ради галочки в списке. Должно быть артистическое желание создать тот или иной образ, остроумно вписав его в городскую среду. Только тогда это способно вызвать зрительский отклик. Другой важный аспект — в идеале работать должны разные авторы, каждый со своей фантазией, интонацией, так будет достигнута богатая палитра образов.

Немаловажно также не терять долю иронии. Чем, во многом, выделяются мини-монументы — они остроумны и забавны. В отличие от более крупных скульптурных форм они лишены важности и официальности. Мне кажется, этим они и подкупают публику. Они дарят улыбки. Они "игрушечны", а это всегда положительные эмоции!

- Может быть, у Вас уже есть новые идеи мини-скульптур в Кишиневе или где-то еще в Молдове?

— Есть несколько мыслей, но пока не хочу их раскрывать. Идеи эти уже не связаны с Принцем, хотя, возможно, и "линейка" планет будет расширена, у Экзюпери описаны обитатели и соседних с Маленьким Принцем небесных тел, и там достаточно яркие образы. Но следующей работой хотелось, думаю, станет, нечто совершенно другое, пусть также небольшого формата, связанное с поп-культурой, музыкой, литературой. Посмотрим, что удастся реализовать в первую очередь. Не уверен, что скульптура появится в этом году, скорее всего в следующем.

- Большое спасибо за интервью и удачи в Ваших творческих начинаниях!