Новая Молдова: есть такая профессия – помочь стать матерью

Осознанное родительство в Молдове – миф или реальность? Об этом не только рассказывают, но и пишут те, кто желает помочь молодым мамам и папам.

В Молдове вышла в свет необычная для нашей публики книга — "Осознанное родительство". Автор ее — жительница Кишинева Екатерина Микитенко, мама двоих детей, журналист, автор блога MamaMoldova, и профессиональная доула. © Sputnik / Максим Богодвид "Медицинская мафия" в Центре матери и ребенка: что решил суд

Пару слов об этом новом для многих слове. Доула — это всесторонний консультант для беременных и рожениц, она помогает психологически, различного рода информацией и в какие-то периоды, если это необходимо, находится рядом с роженицей и молодой мамой практически неотрывно. В мире действует несколько ассоциаций представителей этой специальности. Екатерина, кстати, входит в Ассоциацию профессиональных доул России.

Свой личный опыт материнства и накопленные за последние восемь лет знания в этой сфере она воплотила, как говорится, в переплете, что и стало поводом для интервью с корреспондентом Sputnik Николаем Костыркиным.

- Катя, в преамбуле к этому интервью я попытался дать определение понятия "доула", но давай, все-таки, дадим возможность читателю узнать информацию из первых уст. Тем более, что нашему, так сказать, постсоветскому человеку, в отличие от западного, об этой профессии мало что известно. © Sputnik / Miroslav Rotari Ковалева: материальные проблемы в семье часто приводят к насилию

— Доула — это специально обученная женщина, которая оказывает маме информационную, физическую (например, различные массажи) и эмоциональную поддержку во время беременности, родов и в послеродовом периоде. При этом такая поддержка является безоценочной, то есть доула не оценивает женщину, хорошо она поступает или плохо. Она просто рядом с ней на ее пути материнства и готова помочь тем, чем нужно.

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Доула не навязывает маме свои представления о беременности и родах, не даёт советов, не принимает решения за нее. Это очень важная фигура для ряда женщин, потому что во время ожидания малыша и его рождения мамочка очень ранима, уязвима и нуждается в заботе, одобрении, опоре.

- Ну да, этот вопрос особенно остро стоит в том числе и в нашей стране… © Sputnik / Виталий Аньков Каково живется многодетным матерям в Молдове

— Именно. Ко мне обращались женщины, у которых в прямом смысле поддержки не было никакой. Например, женщина решает рожать ребенка без мужа, и у нее особо нет родных, или же те не поддерживают будущую маму в ее решении. Такие женщины готовы нанять доулу для того, чтобы кто-то был с ней рядом и при этом был всегда на ее стороне. Это важно!

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А есть женщины, у которых есть родные и муж, но в лице доулы они видят человека, олицетворяющего спокойствие, придающего уверенность, вселяющего веру в свой организм, в естественность беременности и родов. И тогда этим мамам душевно комфортней, когда рядом есть такая поддержка.

- Название твоей книги интригует уже само по себе. Что такое осознанное родительство? Ведь считается, что практически все, кто решает завести ребенка, делают это осознанно, ответственно.

— Хоть ты и считаешь этот вопрос самым простым, ответить на него будет очень сложно, потому что в книге я рассказываю об осознанном родительстве на 384 страницах. Во-первых, осознанное родительство — это не просто осознание ответственности перед тем, что ты станешь матерью или отцом. Тем более, как свидетельствуют недавно проведенные исследования, лишь 60 % всех беременностей в мире запланированы. А от себя добавлю — далеко не факт, что они полностью осознаны.

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Осознанное родительство — это, в первую очередь, желание и готовность взять на себя эту ответственность — быть матерью и отцом. Во-вторых, осознанное родительство — это понимание некоторых очень важных вещей, о которых многие люди не задумываются вообще.

- Ну, есть же врачи, родители, старшие товарищи, в конце концов, словом, те, у кого больше опыта.

— В том то и дело, что каждый вместе с мужем или женой или же сам, что, увы, не редкость, должен принимать решение о своем ребенке, его жизни, воспитании и т.д., в первую очередь, на основании тщательного изучения информации, а не просто потому, что авторитетный для него человек сказал именно так и не иначе. Например, женщина хочет рожать под действием эпидуральной (инъекция через катетер — ред.) анестезии, потому что так родила сестра/подруга/соседка и осталась очень довольна. Или потому что врач сказал, мол, зачем тебе терпеть боль, это безопасно, безвредно для ребенка, а ты будешь рожать с улыбкой.

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Но когда сама роженица, прежде чем соглашаться на эпидуральную анестезию, беспристрастно изучит не только положительную информацию о данном вмешательстве, но и отрицательную, тогда ее решение будет осознанным, даже если оно останется в пользу обезболивания. Потому что только в этом случае роженица поймет, на что соглашается, и сама возьмет на себя ответственность.

- То есть, ты считаешь, что так должно быть во всем?

— Да. Это нам кажется, что кто-то другой ответственен за наши роды, за здоровье наше и наших детей. Но это не так — конечная ответственность лежит только на нас. Все остальные лишь помогают нам.

- Хорошо. Вот, малыш родился, и дальше на "повестке дня" — великое множество вопросов, в частности, проблема кормления.

— С грудным вскармливанием у мам вообще очень много вопросов. Например, многие женщины верят в миф, что есть "немолочные" мамы, и что у женщины может не быть молока для своего новорожденного малыша. Это очень редкие случаи, можно даже сказать единичные. А проблема кроется, как правило, просто в незнании элементарных вещей — как правильно кормить грудью и как наладить лактацию. Тогда молодая мамочка начинает докорм смесью, потому что так делает соседка по палате, так посоветовал врач и т.д.

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Но осознанное ли это решение? Почему бы не изучить, от чего зависит успешное грудное вскармливание, почему бы не понять, что именно оно — это основа здоровья ребенка с первых дней жизни? Почему бы не приложить все свои усилия для того, чтобы наладить кормление грудью, вызвать консультанта по грудному вскармливания, в конце концов? Поверьте, это будет намного проще и дешевле, а главное — полезней, чем переводить кроху на смесь для всех. Но для этого нужно желание взять на себя ответственность. Вот и выходит, что из примерно 95 процентов женщин, которые могут кормить своего малыша грудным молоком, в итоге так поступают не больше половины.

- В каких сферах жизни еще, на твой взгляд, бытует много мифов и заблуждений?

— Здорового питания, здорового образа жизни, в частности во время беременности. Информированности о многочисленных анализах и обследованиях, о здоровых и естественных родах — ведь многочисленные вмешательства в этот физиологический процесс не всегда столь безобидны, как кажется на первый взгляд. И, конечно, много заблуждений у мам относительно того, от чего зависит здоровье крохи, что на самом деле важно для маленького человека, каковы его истинные потребности.

- Да, маленькие дети, бывает, часто болеют, а хороших врачей по этому профилю можно пересчитать по пальцам.

— Поэтому в своей книге и на своих семинарах я поднимаю вопросы сохранения здоровья малышей в будущем. "Залечивать" ли "химией" первые же симптомы болезни или же относиться к организму как к самовосстанавливающейся системе и лишь по мере необходимости помогать ему выздоравливать? Стоит ли паниковать при некоторых состояниях ребёнка, например, температуре? Как найти того врача, которому родители будут доверять? Аспектов у родительства очень много! Как думаешь, обо всех ли из них задумываются будущие и уже состоявшиеся родители?

- Не уверен, что все. А в твоей практике как обстоят дело, многие ли изначально понимали важность этих мер?

— Увы, нет. Два года мы вместе с моей подругой и единомышленницей вели в Кишиневе проект под названием Школа осознанного материнства. Мы проводили некоторые лекции сами, так как обе — мамы и теперь уже доулы, а на остальные приглашали консультантов по грудному вскармливанию, акушерок, психологов, врачей-натуропатов, слингоконсультантов и других специалистов. Мы это делали для того, чтобы донести до женщин ту информацию об осознанном родительстве, которую считали очень важной.

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- Мировоззрение гостей ваших встреч менялось?

— Один курс длился больше двух месяцев, и были женщины, которые приходили с одним взглядом на будущее материнство, а через два месяца уходили с совершенно иным мировоззрением. Но, конечно, были и те, кто изначально был очень осознан. Я до сих пор регулярно провожу тематические встречи и семинары, и даже если это просто разовые события, многие женщины уходят после них с пищей для размышлений. А вообще нет единого правильного пути для всех — у каждой мамы будет своя дорога к осознанному родительству, та, что подходит именно ей.

- Поговорим о твоей книге. Как ты ее создавала? Много ли материала из твоего блога вошло в нее?

— Идея написать книгу пришла в начале 2016 года. В общей сложности работала над ней два года. Туда вошли наиболее важные и интересные и самые ценные статьи из блога. Конечно, часть статей я переписывала по ходу, потому что все это время не стояла на месте — обучилась профессии доулы, дважды побывала в Амстердаме, где знакомилась изнутри с системой родовспоможения в этой стране, посетила много семинаров авторитетных перинатальных специалистов. Наверное, именно поэтому книга так долго и писалась — я три раза принималась за редактирование с нуля, желая сделать текст более еще лучше.

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- Скажи, почему о доулах мы говорим в Молдове именно сегодня? Что это: веяние новой цивилизации или еще один "воздушный поцелуй" из благополучных стран?

— Потребность в доулах в принципе вызвана двумя факторами. Первое — женщины стали рожать в роддомах. Мы знаем, что тысячелетиями роды проходили (роды — неконтролируемый процесс, который не нужно вести) в привычной среде, чаще всего, дома дома, где, как говорится, и стены помогают. То есть, психологически, как ты понимаешь, человек дома чувствует себя более защищенно.

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В больнице же обстановка незнакомая, и подсознательно у человека появляется ощущение, что раз он сюда попал, значит, что-то идет не так. И тогда женщины стали брать с собой на роды мужей, в качестве попытки адаптации к изменившимся условиям для родов. Примерно в то же время появился и феномен доул, которые олицетворяли для женщины… мать.

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— Эта сублимация во благо. На протяжении тысячелетий роды были социализированы, и рожали в присутствии других женщин — повитухи, матери, сестер и т.д. Поэтому, когда женщины стали рожать одни в незнакомых для них условиях родильных домов, довольно быстро появилась потребность в человеке, который будет для мамы во время родов психологической и часто физической опорой. Кстати, было проведено множество исследований, которые выявили, что непрерывная поддержка во время родов уменьшает количество медицинских вмешательств в родовой процесс и даже значительно сокращает количество кесаревых сечений!

- А что происходит в этом смысле в Молдове?

— У нас суть и значимость профессии доулы пока мало кто понимает. Доулу часто считают "недоакушеркой", что в корне неверно. В первую очередь, это касается медицинского персонала. Акушерки и врачи иногда видят в доуле конкурента, хотя наши функции никак не пересекаются, и доула никогда не вмешивается в медицинскую часть родов. Иногда врачи и акушерки хотят видеть в доуле "сообщника", требуя, чтобы она помогла уговорить роженицу на то или иное медицинское вмешательство.

- Провокационный вопрос — были случаи "сговора"?

— Доула не занимается такими вещами! И она всегда на стороне мамы, даже если врачам не нравится ее выбор. И вообще, у нас в стране, увы, не принято заботиться о роженице. В роддоме она — пациент, а не клиент. И если мама хочет во время родов комфорта, —персональную сиделку в лице доулы, обезболивающие массажи, — это считается блажью. При этом в некоторых госпиталях мира доула входит в штат родильных домов. По меньшей мере, в ряде развитых стран доула — это официальная профессия, и отношение к ней соответствующее.

- Интересно, когда в Молдове поймут очевидные вещи?..

— До Молдовы многое доходит лишь со временем. И если во всем мире слово "доула" известно уже около полувека, то в нашей стране оно возникло лишь несколько лет назад. Хотя доулы существовали и до этого, просто не называли себя так. Женщины у нас в стране тоже о доулах пока мало что знают. Тем не менее, ко мне обращается все больше мам, которые начинают разговор именно так: "Я знаю, кто такая доула, мне очень нужна доульская поддержка, я целенаправленно вас искала, и очень рада, что в нашей стране тоже есть доулы".

- Хорошо, а мужчины-доулы есть, или это только женская профессия?

— Думаю, да, именно женская. Хотя в Техасе живет доулмэн Брайан Сэлмон. Но вообще мужчина-доула — это немного странно, потому что доула для роженицы — олицетворение матери. И еще — хоть многие со мной не согласятся, но считаю, что мужчинам, особенно чужим, не место при родах. Это испокон веку было женским делом, и продиктовано устройством женской психики.

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Есть некоторые вещи, которые женщина делает во время родов, произвольно или нет, и это она бы никогда не захотела делать в присутствии мужчины. Когда во время родов присутствует мужчина, — даже врач, — женщина не может себя чувствовать нормально и вести также раскрепощенно, как в исключительно женском кругу. Это мое мнение и моя позиция, которую я никому не навязываю.

- Катя, у нас получился очень интересный и познавательный для многих разговор. Желаю тебе удачи во всех твоих начинаниях, и пусть каждая женщина, в судьбе которой ты принимаешь участие, навсегда сохранит благодарность в своем сердце!