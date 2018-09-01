Надежда Чепрага: в день рождения на работе, но мне так больше по душе

Мария Шелудякова, Sputnik
Исполнительница хитов "Мне приснился шум дождя", " Желтоглазая ночь" и др., народная артистка Молдавской ССР Надежда Чепрага до сих пор собирает полные залы и время от времени радует своих слушателей новыми песнями. Сегодня легендарная певица празднует свой день рождения, но не дома с близкими, а на гастролях.
- Надежда Алексеевна, поздравляем вас. Как вы относитесь к тому, что приходится выступать в день рождения?
— Спасибо за поздравления! Я в свою очередь желаю, чтобы у каждого читателя Sputnik в душе звучала музыка.
Гастроли сейчас, конечно, случаются реже, чем раньше. Сами понимаете причину. Но до сих пор я довольно много езжу по российским городам. Недавно была в Архангельске, Нижневартовске, Саратове и Рязани, очень много выступала в Подмосковье. Можно сказать, что я пою везде, где это возможно.
- А в Молдове с гастролями часто бываете?
— К сожалению, нет. Не получается. Без гастролей приезжаю иногда на день-два, дай бог чаще получится ездить. У меня всегда есть желание там вдруг оказаться. Это же мой дом родной. Выступать там — особая ответственность.
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Знаете, как в других городах — приехал с программой, подготовился, провел концерт, вот и все. Для меня всякий зритель любимый, что в Якутии, что в Кишиневе, но в Молдове я дома. С одной стороны, я чувствую себя там уверенней и свободней, а с другой — ответственность больше, там меня некоторые знают чуть ли не с первого класса. Надо выступить оригинально и ново, хочется же приятно удивить слушателей.
Я считаю себя одновременно молдаванкой и москвичкой. Когда я здесь, скучаю по Молдове, когда я там, скучаю по Москве. Вся родня у меня в Молдове, и все там родное. Москва — это город-океан, тебя туда бросили, и ты плывешь, а не можешь плыть, — тонешь. Здесь у меня были первые успехи и первые падения.
Работа моя вся в России: студии, гастроли и так далее, а в Молдове сейчас нет тех возможностей, что были раньше. В Молдове можно петь только в ресторанах, на свадьбах и корпоративах.
В советские времена, когда мы делали новую программу, обязательно нужно было около двадцати городов Молдовы объездить, а только потом по Союзу. Работали многочисленные дома культуры, а сегодня — только бары и ночные клубы.
- Где вы черпаете силы и энергию?
Если говорить серьезнее, как мне кажется, меня близкие люди заряжают. Важно помнить, где ты родился, где твои корни, и всегда держать руку на пульсе, каждому помогать. У меня каждый день по пять-шесть разговоров по телефону с Молдовой, потому что надо нести ответственность за родных.
- Есть ли у вас ритуалы перед выходом на сцену?
— Каждый раз я прошу родителей, чтобы они мне помогли с того света. Говорю, что постараюсь оправдать их ожидания. Главное — должна быть вера в душе, также важно не лениться и стараться идти только вперед. Я всегда была верующей. Во времена СССР языком во рту крестилась, чтобы не заметили.
- Как вы относитесь к тому, что сейчас вы не выступаете на телевидении?
— Совсем не переживаю по этому поводу. Во всех передачах на телевидении одни и те же исполнители, и от этого страдают зрители. Это не моя проблема, у меня свой зритель, и я знаю свое дело. Моя задача — появиться на концерте полностью подготовленной, и физически, и вокально. Идеально спеть, образцово. Если мне это удается, только тогда я выступила хорошо.
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