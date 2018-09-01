Надежда Чепрага: в день рождения на работе, но мне так больше по душе

Артистка Надежда Чепрага объяснила, почему не часто выступает в Молдове - раньше работали дома культуры, а теперь одни рестораны и ночные клубы.

Мария Шелудякова, Sputnik

Исполнительница хитов "Мне приснился шум дождя", " Желтоглазая ночь" и др., народная артистка Молдавской ССР Надежда Чепрага до сих пор собирает полные залы и время от времени радует своих слушателей новыми песнями. Сегодня легендарная певица празднует свой день рождения, но не дома с близкими, а на гастролях.

- Надежда Алексеевна, поздравляем вас. Как вы относитесь к тому, что приходится выступать в день рождения?

— Спасибо за поздравления! Я в свою очередь желаю, чтобы у каждого читателя Sputnik в душе звучала музыка.

© Sputnik / Руслан Кривобок Московский таксист сыграл в машине легендарную песню о Молдове

Уже который год я в этот праздник на работе, сегодня тоже концерт. Так повелось, и мне нравится проводить день рождения на сцене. Когда был жив мой муж (доктор экономических наук Евгений Литвинов, умер в 2009 году — ред.), этот день я проводила иначе, а сейчас — так. Но давайте об этом не будем. Я люблю больше о творчестве говорить. О личном — мне муж не разрешал.

Гастроли сейчас, конечно, случаются реже, чем раньше. Сами понимаете причину. Но до сих пор я довольно много езжу по российским городам. Недавно была в Архангельске, Нижневартовске, Саратове и Рязани, очень много выступала в Подмосковье. Можно сказать, что я пою везде, где это возможно.

- А в Молдове с гастролями часто бываете?

— К сожалению, нет. Не получается. Без гастролей приезжаю иногда на день-два, дай бог чаще получится ездить. У меня всегда есть желание там вдруг оказаться. Это же мой дом родной. Выступать там — особая ответственность.

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Знаете, как в других городах — приехал с программой, подготовился, провел концерт, вот и все. Для меня всякий зритель любимый, что в Якутии, что в Кишиневе, но в Молдове я дома. С одной стороны, я чувствую себя там уверенней и свободней, а с другой — ответственность больше, там меня некоторые знают чуть ли не с первого класса. Надо выступить оригинально и ново, хочется же приятно удивить слушателей.

Я считаю себя одновременно молдаванкой и москвичкой. Когда я здесь, скучаю по Молдове, когда я там, скучаю по Москве. Вся родня у меня в Молдове, и все там родное. Москва — это город-океан, тебя туда бросили, и ты плывешь, а не можешь плыть, — тонешь. Здесь у меня были первые успехи и первые падения.

Работа моя вся в России: студии, гастроли и так далее, а в Молдове сейчас нет тех возможностей, что были раньше. В Молдове можно петь только в ресторанах, на свадьбах и корпоративах.

В советские времена, когда мы делали новую программу, обязательно нужно было около двадцати городов Молдовы объездить, а только потом по Союзу. Работали многочисленные дома культуры, а сегодня — только бары и ночные клубы.

- Где вы черпаете силы и энергию?

- Энергию мне дают солнце и цветы, которые я выращиваю на подоконнике. Солнышко выходит, я говорю: "Делись со мной, заряжай". Встаю каждое утро со словами: "Доброе утро, мама, папа, сестричка, братик". Произношу это каждый раз про себя, хотя их уже нет.

Если говорить серьезнее, как мне кажется, меня близкие люди заряжают. Важно помнить, где ты родился, где твои корни, и всегда держать руку на пульсе, каждому помогать. У меня каждый день по пять-шесть разговоров по телефону с Молдовой, потому что надо нести ответственность за родных.

- Есть ли у вас ритуалы перед выходом на сцену?

— Каждый раз я прошу родителей, чтобы они мне помогли с того света. Говорю, что постараюсь оправдать их ожидания. Главное — должна быть вера в душе, также важно не лениться и стараться идти только вперед. Я всегда была верующей. Во времена СССР языком во рту крестилась, чтобы не заметили.

- Как вы относитесь к тому, что сейчас вы не выступаете на телевидении?

— Совсем не переживаю по этому поводу. Во всех передачах на телевидении одни и те же исполнители, и от этого страдают зрители. Это не моя проблема, у меня свой зритель, и я знаю свое дело. Моя задача — появиться на концерте полностью подготовленной, и физически, и вокально. Идеально спеть, образцово. Если мне это удается, только тогда я выступила хорошо.

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