Мясо и кровь: участница Великой Отечественной вспоминает о мясорубке войны

Семьдесят три года назад завершилась Вторая мировая война после капитуляции Японии, собеседница Sputnik удивительным образом избежала участия в боях на Дальнем Востоке, но хорошо помнит смертельные схватки с нацистами в Ясско-Кишиневской операции и при освобождении стран Европы.

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Лидия Сергеевна Бронникова попала на фронт совсем юной девочкой. Не окончив никаких специальных и высших учебных заведений, она служили в медсанбате, отдав свою юность жуткому месиву войны, вынося бойцов с поле боя и ухаживая за ними на лечении. Как она говорит, на войне профессию не выбирали. И первые слова, которые ей приходят после столького времени при воспоминании тех страшных лет — это мясо и кровь. Таким запомнила войну девочка Лида, которой было всего 16 лет, когда она вернулась в мирную жизнь.

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Лидия Сергеевна — одна из всего пяти оставшихся в Бендерах участников Ясско-Кишиневской операции. Сама она из-под Харькова. И теперь, вспоминая свою судьбу, с улыбкой удивляется тому, как сошлось, что Харьков, откуда она родом, советские войска освободили 23 августа 1943 года, а Бендеры, в которых ей было уготовано прожить практически всю жизнь, — 23 августа 1944 года.

Для нее эта перекличка дат имеет, очевидно, особенное значение. Ведь именно с освобождения Харькова началась ее история в Великой Отечественной, а Бендеры стали тем особым местом, где она — мама трех дочерей, бабушка шестерых внуков и прабабушка четырех правнуков, прожила большую часть своей мирной жизни.

Чудо-спасение

Бронникова чудом спаслась от немцев, когда те, отступая, увозили детей в Германию.

"Кого поймали, толкали в машину, в товарняк и гнали в Германию. Нас выловили в последний момент. Но мне удалось сбежать. Не было счастья, да и несчастье помогло. Попали под бомбежку на одной из станций в Кировоградской области. Кто мог, вырвались с вагона и бежали, куда глаза глядят", — рассказывает ветеран.

Дальше все как в туманной дымке. Немцы гнались за ней и другими ребятами, бежавшими с поезда, с собаками. Неслась на такой скорости, что до сих пор толком не помнит, как очутилась то ли у речушки, то ли у болота, как избежала пулеметной очереди, которую преследователь пустил по воде, то ли нырнув, то ли скрывшись за камышами. В памяти осталось только фигура немца небольшого роста в очках.

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Но удивительным образом выжила, просидев сутки в ноябрьскую погоду в холодной воде, босая, в одной рубашке и юбке — то, в чем была, когда поймали немцы и толкали в товарняк.

"Многие так спасались. Но у каждого была своя судьба. Не помню, откуда появилась женщина. И кричала: кто живой, выходите. Многие не вышли, были ранены, остались в этом болоте. А она взяла нас и привела к себе домой. На печке отогрела, как сегодня помню, большие пирожки дала — в общем, покормила, чем могла, и мы у нее отсиживались около двух месяцев", — вспоминает Бронникова.

Бронникова Лидия Сергеевна © Sputnik / Irina Leahova

Бронникова Лидия Сергеевна © Sputnik / Irina Leahova

Бронникова Лидия Сергеевна © Sputnik / Irina Leahova 1 / 3 © Sputnik / Irina Leahova Бронникова Лидия Сергеевна

Прекрасно запомнила она и название села, в котором смогла переждать отступление нацистов и прихода своих благодаря мужественности и доброте простой женщины, приютившей беглецов у себя в доме. Это село Вершинокаменка Кировоградской области.

А покровительница, хозяйка дома, который расположился на окраине села, была женщиной одинокой и верующей. Очевидно, последнее обстоятельство и спасло жизнь детей. Отступавшие немцы не спешили заходить в ее хату, побаиваясь ее набожности. Так и пересидели.

На войну — на помощь

© Sputnik / Grigoryi Zelma Герой ВОВ Ким Дятленко - история, собранная по крупицам

Когда село освободили, спасшихся ребят попросили помочь армейцам. Как говорит Лидия Сергеевна, никто не отказался. И кого распределили в полевую хлебопекарню, кого в медслужбу. Бронникова попала в медсанбат Харьковской 93-й гвардейской дивизии Второго Украинского фронта. Поначалу вольнонаемной, а через полгода ее зачислили в службу.

Помнит, как два раза медсанбат разбомбили перед Днепром, когда реку форсировали.

"Воды не видно было. Кровь и мясо. А мне было тогда 15 лет. Когда приглашают рассказать о тех годах, меня трясти начинает, слезы давить. Не было детства и юности. Все ушло в военные годы. Но, слава Богу, осталась жива, потомство пошло. Прожили с мужем 56 лет", — говорит она.

После форсирования Днепра армия получила пополнение и потом пошли с боями, освобождая Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Готовили ее с сослуживцами на войну в Японию, но бог миловал.

Земля дрожала

Подразделение медсанбата, где служила Бронникова, не участвовала в освобождении непосредственно Бендер и Кишинева, их направили севернее, но она хорошо помнит подготовку к наступательной Ясско-Кишиневской операции.

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"Что там было?! Сначала два часа артподготовки, а в шесть часов утра поднялись на Ясско-Кишиневском направлении. Казалось, землетрясение было, так земля дрожала, со всех пушек, "катюш" стреляли. Было темно от взрывов снарядов, от земли, которая подымалась со взрывом вверх", — вспоминает она.

Помнит и огромное количество раненых, но еще и возгласы ура, которыми сопровождались каждое наступление и каждый успешное завершение боя, при каждом отбитом у врага клочке земли.

"Только слышали мы, что возгласы ура — поняли, что освободили и Кишинев, и Яссы. И потом пошли на Будапешт (Венгрию), и война для меня закончилась в Чехословакии. Радовались каждому освобожденному участку, селу, городу", — рассказывает она.

Мирная жизнь

После войны вместе с мужем Лидия Сергеевна проживала какое-то время на Урале, а затем супруга направили в Бендеры, и семья обосновалась в этом городе на берегу Днестра. Не раз встречалась со своими боевыми подругами и сослуживцами, с кем прошла войну.

"Я их всех разыскала, мы с мужем ездили в Кировоградскую область и встретились, потом и они приезжали. А как встречались, только плачем да вспоминаем. Но все уже умерли. Только я осталась", — горько подытожила Бронникова.