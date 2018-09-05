Фармацевтическая мафия в Молдове: при гриппе побочный эффект - смерть

Проблема так называемой фармацевтической мафии в Молдове не нова. Нередко пациент приходит к врачу в надежде, как правило, получить квалифицированную помощь и рекомендации к приему необходимых лекарств. Только вот спустя какое-то время очень часто выясняется, что в Молдове распространен более дешевый и при этом более эффективный аналог рекомендованного врачом медикамента. © Sputnik / Дешевые аналоги дорогих лекарств: таблица-2018

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О том, как врачи ищут выгоду с помощью новомодных фармацевтических компаний, мы поговорили с одним из кишиневских квалифицированных медиков, которая, как и многие в нашей стране, боится репрессий со стороны вышестоящего начальства за озвученную, по ее словам, правду. Поэтому будем называть собеседницу условно, скажем, Анной. С ней побеседовал корреспондент Sputnik Николай Костыркин.

- Анна, если говорить о более дорогих лекарствах, которые рекомендуют врачи, то вся проблема упирается исключительно в переплату в аптеках?

— Это далеко не вся проблема. Начнем с того, что вам могут выписать лекарство, не прошедшее все необходимые клинические испытания. Иными словами, эффект от него крайне непредсказуем. Вы лечите грипп, а в итоге прощаетесь с жизнью. Вы, например, знали, что некоторые препараты, заявленные, как средство от простуды, содержат психотропные вещества и детям вообще противопоказаны?

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- Даже такое бывает?! Но если пациент знает о более эффективном и более дешевом аналоге, неужели он не может принимать именно его?

— Чаще всего такой бизнес делается на уколах. Врач выписывает препарат в инъекциях, даже дает адрес конкретной аптеки и ждет жертву своих намерений обратно, чтобы поставить укол. Если человек приобретает другой аналогичный препарат, медик может сказать, что он не эффективен, и что колоть его он не будет. А вы понимаете, насколько сильна у многих из нас психологическая зависимость от докторов, особенно когда мы чем-то болеем.

- Что же с этого получает сам врач?

— За определенное количество рецептов — различные бонусы от фармацевтической компании. Поездки за границу за счет фирмы, участие в конференциях, дорогие подарки и, конечно же, неплохой ежемесячный гонорар, который, в отличие от зарплаты, всегда поступает ровно в срок. В Молдове сейчас есть пять-шесть новых игроков на этом рынке, делающих бизнес на нашем здоровье. Причем, как я выяснила, руководители компаний в большинстве своем не имеют ни фармацевтического, ни медицинского образования в целом. Эти фирмы ведут планомерную вербовку все новых медиков в свою сферу деятельности.

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- Как же это осуществляется?

— Врачей приглашают на конференции, они получают презенты стоимостью около тысячи леев каждый. Организаторы не скупятся на поощрения, так как знают: прибыль превзойдет эти вложения во сто крат. Когда "обработанный" медик начинает "плыть", ему предлагают к распространению конкретные медикаменты, в зависимости от профиля врача.

- И многие соглашаются?

— Увы, да. Нас, лишенных достойного заработка, попросту покупают, и есть те, кто решается забыть о врачебной клятве, зная, что нужно кормить семью.

- Ну почему же сразу "забыть о клятве"?..

— Потому что чаще всего речь идет о препаратах, которые, в лучшем случае, — плацебо. В худшем — усугубляют состояние пациента. Наша насквозь кумовская во многих сферах жизнедеятельность привела к тому, что "наверху" все прекрасно знают, что в Молдову ввозят непроверенные и вызывающие подозрение инъекции, таблетки, порошки, вакцины и т.д. Это почти обыкновенная финансовая пирамида без какой-либо доли ответственности перед людьми.

- В каких же сферах медицины распространен такой "бизнес"?

— Почти во всех, даже там, где больные ходят, так сказать, по лезвию бритвы. В одном из медучреждений республиканского значения, куда обращаются чаще всего те, кто находится на границе жизни и смерти, пациенты тратят последние сбережения, продают машины, квартиры, земельные участки, готовы занять у кого угодно — в надежде, что тот или иной подсунутый им за баснословные деньги препарат поможет им выжить. Жаль, что пресса уделяет этому вопросу так мало внимания. А ведь это основной вопрос нашей жизни — здоровье. Это тот вопрос, который благодаря таким вот "фармацевтам", превратил наше бытие в банальную лотерею с уклоном в геноцид. Ибо, как вы понимаете, никому из тех, кто получил свою "долю" в этом "бизнесе", нет дела до человеческой жизни. А люди… продолжают верить и врачам, и фармацевтам.