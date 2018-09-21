Тарлев: Молдова сегодня как никогда привлекательна для России

Бывший премьер-министр Молдовы считает, что в республику могут прийти российские инвесторы, которые ушли из других стран, где экономическая ситуация была не вполне благоприятной.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Сегодня Молдова как никогда привлекательна для российских инвесторов, заявил в интервью Sputnik Молдова бывший премьер-министр страны и участник молдавско-российского экономического форума Василий Тарлев.

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"Во-первых, у Молдовы хорошее географическое расположение — между Востоком и Западом. Второе — нынешнее состояние экономики, в том числе в соседней Украине. Большинство российских инвесторов, которые работали там, ищут новое удобное место для капиталовложений, которым может стать Молдова", — объяснил собеседник.

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Помимо этого, у нашей республики сложились хорошие взаимоотношения со странами как восточного, так и западного блока, считает собеседник. Тарлев убежден, что огромный плюс — наличие ряда соглашений о сотрудничестве и торговле со странами СНГ, а также Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По мнению собеседника, необходимо сделать все, чтобы по итогам форума между странами было подписано как можно больше соглашений и внедрено множество проектов.

"Важно поддержать эту инициативу и мобилизовать бизнесменов обеих стран, чтобы они нашли точки соприкосновения. У Молдовы существуют большие экономические возможности, а у России — большой инвестиционный потенциал", — сказал экс-премьер.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить экономические форумы чаще, Тарлев заявил, что наиболее оптимально для представителей бизнеса встречаться два раза в год — весной и осенью.

"Тогда появится импульс и мобилизация, придут решения. Знаете, глаза, которые мы давно не видели, мы забываем. Кроме того, сейчас социальные сети содержат столько информации и дезинформации, что люди должны видеть друг друга, вести переговоры. В бизнесе должно быть доверие и понимание", — заключил Тарлев.

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Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.