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Президент Молдовы вручил лидеру Турции наивысшую госнаграду республики

Что сейчас объединяет Турцию и Молдову - интервью с турецким политологом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Интервью
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Как в  Турции смотрят на развитие отношений между Кишиневом и Анкарой, в интервью обозревателю Sputnik рассказал политолог, доктор исторических наук Мехмет Перинчек.

Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали на этой неделе в Кишиневе совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве двух стран. Чтобы узнать, как смотрят в самой Турции на развитие отношений между Кишиневом и Анкарой, корреспондент Sputnik Молдова Чезар Салагор побеседовал с доктором исторических наук, профессором Стамбульского университета, приглашённым профессором Института стран Азии и Африки МГУ, политологом Мехметом Перинчеком.

Геополитический контекст

—  Сегодня мы наблюдаем за масштабным противостоянием между однополярным и многополярным миром. Какой путь должны выбрать наши страны, учитывая текущую региональную и международную ситуацию?

Официальный визит Р. Т. Эрдогана в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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— И в мире в целом, и в нашем регионе, мы видим как атлантическая система подходит к своему логическому концу. Можно сказать, что мы вошли "в евразийскую эру". Это означает, что в Евразии зарождается новая цивилизация. Атлантическая же была основана на захватах, грабежах и эксплуатации. Новая цивилизация расширяется путём сотрудничества. Она может быть построена только на основе независимых государств, защите мира, развития экономических связей. Вот почему в развитии новой цивилизации двусторонние отношения стран евразийского региона играют огромную роль. В этом новом мире Турция найдёт своих настоящих друзей, таких как Молдова. Ваша страна имеет большое геополитическое значение. Она — как крепость Евразии на Западе. Поэтому я считаю Молдову очень важной для безопасности Евразийского региона.

— С какими общими угрозами сталкиваются наши страны, исходя из вышеописанного геополитического контекста, и как их можно преодолеть?

— Турция и Молдова, и весь регион стоят перед одной угрозой. Вмешательство Вашингтона дестабилизирует наш регион, подрывает безопасность наших стран. Сохранение территориальной целостности является главной проблемой и Турции, и Молдовы. А это возможно только путём совместной борьбы против внешнего атлантического вмешательства.

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Турция и Молдова совместно с другими евразийскими странами, такими как Россия и Китай, должны объединить свои усилия для обеспечения национальной и региональной безопасности. Это не выбор – это необходимость и долг наших правительств. Турция и Молдова, а также наш регион в целом, нуждаются не в конкуренции, а в сотрудничестве.

Наш регион нуждаются в сотрудничестве

— В ходе официального визита в Молдову, президент Эрдоган подчеркнул, что у Турции и Молдовы – общая конкретная террористическая угроза. Что вы об этом думаете?

— Молдова недавно выдворила ряд лиц, которых турецкие власти считают связанными с Гюленом (в Турции его обвиняют в попытке госпереворота в 2014 году — ред.). Это очень серьёзный жест. В этом направлении нам надо развивать сотрудничество, потому что они — общая угроза. Их можно назвать оперативными силами атлантизма в нашем регионе.

Черное Море должно объединить наши страны

— Что вы можете сказать о партнёрстве стран черноморского бассейна?

— Чёрное Море — оно наше общее. И пусть таким остается. Нам нужно противостоять планам Вашингтона использовать Чёрное Море по разделению наших стран. Черное Море должно объединить наши государства, а не разделять.

— Стратегическое партнёрство между двумя странами всегда подразумевает и экономическое сотрудничество. Насколько это важно для преодоления тех вызовов, с которыми сталкивается наш регион?

© Sputnik .
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— Сегодня, также очень важно экономическое сотрудничество чтобы преодолеть те экономические проблемы, экономические кризисы с которыми сталкиваются евразийские страны. И только таким путём их преодолевать. США ведут экономическую войну против наших стран и против нашего региона. Именно поэтому нам надо ликвидировать господство доллара и использовать национальные валюты в международных расчетах, когда речь идет о торговле между нашими странами.

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Теги:
партнерство, стратегия, турция, Молдова, Политика
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