Наша отвратительная реальность: в Кишиневе росчерк пера рождает эпидемии

Эколог Дмитрий Арион о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды и строительства, а также о том, как алчность отдельных лиц влечет за собой рост количества человеческих смертей.

С точки зрения экологии, городские жители – главная группа риска в государстве. Без большого количества здоровых деревьев мы страдаем как физически, так и психологически. Но в современном обществе, где забота о ближнем – свойство весьма редкое, за каждым деревом нужен глаз да глаз – спилят ненароком, и виноватых не найдут, да и искать не будут. В этом совершенно убежден председатель экологической организации Viitorul Verde Дмитрий Арион, рассказавший в интервью корреспонденту Sputnik Николаю Костыркину о недостатках законодательства в области защиты зеленых насаждений.

© Sputnik / Osmatesco Дмитрий Арион

– Дмитрий, в 2017 году в Кишиневе муниципальный совет принял местный Регламент о защите зеленых насаждений. Вы утверждаете, что этот документ, по сути своей, оставляет желать лучшего.

– Совершенно верно. Любой чиновник, работающий над проектом документа в области экологии и принимающий его, должен обладать знаниями в этой сфере, о чем свидетельствует статья 5 Закона об окружающей среде (это относится к чиновникам, занимающим должность). Но текст этого регламента не был согласован и не получил отзывы от специалистов в данной области. К разработке документа, по моим данным, не были привлечены специалисты ключевых организаций, чья деятельность направлена на защиту окружающей среды. Речь идет о госпредприятиях "Ботанический сад", "Дендрологический парк", Институт географии и экологии, Институт лесоводства и защиты лесов и, конечно же, о Министерстве окружающей среды (ныне Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – ред.).

– В чем главные недочеты регламента?

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев – экологи заволновались

– Во-первых, как мы видим на протяжении последних лет, существует угроза в отношении территорий перед жилыми многоквартирными домами. Все они попали под зональные категории R-6 и R-7, юридически годные для застройки. А мы знаем, что при разработке проекта жилого дома необходимо обязательно учитывать наличие прилегающих территорий для отдыха, детской площадки, сушки белья и т.д. Эти параметры утверждены в 1989 году и действуют до сих пор. На деле же мы видим, что после практически каждой новой застройки дома стоят буквально стена к стене, и никаких рекреационных пространств нет. Своим решением о принятии плана о разработке урбанистического проекта от 2008 года мунсовет Кишинева все эти территории де-юре уничтожил.

– В Молдове есть вообще хоть какие-то законы, реально обеспечивающие защиту зеленых насаждений?

– Это закон 591 о зеленых зонах городских и сельских населенных пунктов, принятый в 1999 году. Документ запрещает уменьшение зеленых зон. В 2000 году (19/1 от 28.09.2000) мунсовет Кишинева на основании этого закона издал решение, согласно которому Ассоциация зеленого хозяйства должна взять под контроль и обеспечить защиту, обустройство и развитие всех зеленых зон, в частности, во дворах многоквартирных домов муниципия. А управление земельного кадастра должно было провести инвентаризацию преддомовых территорий и вести их учет.

– Соблюдаются ли эти указания?

© Sputnik / Мирослав Ротарь Новые детали дела "Мэрия": факты о задержанных в Кишиневе

– Никак не соблюдаются. Более того, ставятся подписи под документами о сдаче в эксплуатацию зеленых зон, что, по факту, запрещено законом. Мы видим, как стремительно за последние годы на месте посадок выросли десятки новых многоэтажек.

– Есть ли в Вашей практике конкретные примеры уничтожения преддомовых зон в Кишиневе?

– Жильцы домов на улице Алба Юлия, 2, 4, 6 уже несколько лет ведут борьбу за сохранение своего двора. Там когда-то была уникальная для нашего городского ландшафта детская крепость, теперь же в том месте хотят возвести многоэтажку. На улице Иона Крянгэ, дом 74/3, также было незаконно выдано разрешение на строительство. Кто спрашивал мнения местных жителей? Никто. И так происходит повсеместно! Но вот собирается группа недовольных граждан, желающих воспрепятствовать произволу. Однако далеко не все они подкованы в юридических вопросах. Застройщик показывает им различные авторизации, разрешения и т.д., и они разводят руками – все, мол, законно. Но с каждым таким случаем нужно разбираться отдельно. Потому что, исходя из законов о защите окружающей среды, все стройки во дворах незаконны. Должно быть разрешение экологических органов контроля. Отсутствие же таких бумаг зачастую игнорируется правоохранительными органами при разбирательстве.

– Здесь, кстати, можно вспомнить и о многочисленных случаях вырубки десятков деревьев на тротуарах. Многие говорят, что эти спиленные деревья были больны, поэтому от них, якобы, стоило избавиться. Есть и другое мнение – их вырубают ради незаконного дохода, отвозя стволы и крупные ветви на заготовку дров.

– По поводу больных деревьев. Существуют общепринятые меры по борьбе с короедами и другими причинами заболеваний зеленых насаждений. Но профильные структуры ничего в этом отношении не делают. В 2014-2016 годах столичная территориальная организация Экологического движения Молдовы известила все госорганы вплоть до правительства и парламента о критической ситуации в Кишиневе в связи с изрядным загрязнением воздуха в городе, неудовлетворительным состоянием многих деревьев и зеленых зон в целом. Экологи тогда подготовили ряд предложений по решению этих проблем и даже проводили публичные акции, дабы привлечь внимание. И вот после всех этих событий в Кишиневе принимается регламент, еще больше ухудшающий положение городской растительности всех видов.

– Назовите его самые уязвимые, на Ваш взгляд, места регламента.

© Sputnik / Александр Кряжев Двойные стандарты: здоровые деревья в Кишиневе пересаживают и пилят

– Во-первых, в тексте этого документа не учтены все зеленые зоны города. Также этот регламент обязует Ассоциацию зеленого хозяйства разрабатывать документы и разрешать строительство. Но решение правительства под номером 27 от 2004 года четко прописывает процедуру выдачи такой авторизации. Получается, этот регламент, документ местного значения, идет вразрез с распоряжениями центральных органов власти? Как же тогда его готовили?! Какие, условно говоря, первоисточники читали? В сухом остатке деревья по городу спиливают, на их месте строят здания. А мы все чаще дышим воздухом, обедненным кислородом, следовательно, заболеваем, причем, довольно тяжелыми недугами. Еще одно фатальное "приобретение" многострадального Кишинева – фактическая смена климата в худшую сторону. И происходит это по вине планомерного уничтожения местного дендрологического массива.

– Что Вы предлагаете для того, чтобы прекратить уничтожение зеленых зон Кишинева.

– В первую очередь, следует провести паспортизацию (инвентаризацию и кадастр) каждого дерева и, в принципе, каждого растения, находящегося в общественном месте в черте Кишинева. В таком паспорте нужно прописать состояние растения на момент заполнения, а также ближнесрочные и долгосрочные меры улучшения его состояния, если таковые необходимы. Затем эти данные нужно внести в локальный реестр зеленых насаждений, чтобы Ассоциация зеленого хозяйства ежегодно давала отчет Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, которое должно вести национальный кадастр зеленых насаждений. При четком и внимательном исполнении этих мер есть шанс, как минимум, сохранить то, что еще не уничтожено.