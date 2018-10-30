"На все 360 градусов" - новая книга о Молдове и для Молдовы

Писатель Андрей Гэу - о своей недавно изданной повести и причинах, побудивших ее написать.

В Кишиневе тоже пишут и издаются. Для большинства из нас это – открытие. "Ну, где взять в нашей далеко неблагополучной стране качественных авторов – ведь все заняты добыванием хлеба насущного!", - скажут многие из нас. И окажутся неправы. Знакомьтесь – Андрей Гэу, молодой человек, который пишет о Молдове и для Молдовы. И не только пишет, но и по мере возможности издается. О своей новой повести "На все 360 градусов", недавно вышедшей в свет, Андрей рассказал корреспонденту Sputnik Николаю Костыркину.

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– Андрей, первый вопрос прост и предсказуем – о чем книга?

– О насущных проблемах человека в целом и человека в Молдове в частности. О том, как живет наше общество, наша страна. Все это преподносится через призму воззрений главного героя, молодого человека, зарабатывающего на жизнь журналистскими расследованиями.

– То есть, по большому счету, – человека из той же среды, что и ты?

– Именно. Зачем изобретать велосипед, когда можно о волнующих нас проблемах рассказать с помощью простых литературных приемов?! И что можно описать лучше, чем город, в котором живешь?!

– То есть, место действия повести – Кишинев?

– Именно. Кишинев рубежа нулевых-десятых годов. Фоном проходят известные нам всем события тех лет. Все в тексте построено так, чтобы преподнести взгляд главного героя, такого же, как мы с вами, на суровую действительность. Контекст произведения знаком всем нам, все те события до сих пор на слуху, хоть и сделались уже историей. И главный герой во всем этом вращается, в итоге разочаровываясь в определенных устоях нашего общества, в том числе и политических, переживая и личную трагедию.

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– Есть ли у тебя друге опубликованные произведения?

– Только в самиздате, просто чтобы раздать друзьям и знакомым. Называется "Скитальцы или Ограбление по-кишиневски". Пробовать писать начал еще со старших классов, а уже на факультете журналистики желание работать в литературной прозе стало сильнее. С литературой я и хочу связать дальнейшую жизнь.

– А как же журналистика?

– Знаешь, так сложилось, что я никогда не работал ни в одном издании штатным сотрудником. А писать журналистские материалы начал в 2008 году, на втором курсе вуза. Понимая, что для меня важнее свобода самовыражения и собственный, а не редакционный взгляд на события и явления нашей жизни, я писал материалы и рассылал их по редакциям. Так я вижу журналистику в своем случае. Многие принимали к публикации и платили гонорар. Сейчас я уже несколько лет работаю в другой сфере.

– Андрей, спасибо за разговор. Желаю тебе новых профессиональных и творческих достижений. Пусть одним большим писателем через какое-то время в мире станет больше!