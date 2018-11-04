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Светлана Павалук

Тайны работы в авиации: эксклюзивное интервью со стюардессой из Молдовы

© Photo : Arhivă personală
Интервью
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Стюардесса Светлана Павалук дала эксклюзивное интервью для Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Светлана Павалук работает стюардессой около года. Она окончила факультет журналистики и вряд ли думала, что будет ездить по миру, благодаря профессии, которую она потом получит после окончания университета.

Быть стюардессой на самом деле - это мечта Светланы, которая исполнилась благодаря упорству и труду. Стюардесса дала интервью Sputnik Moldova и рассказала об "изнанке" молдавской авиации, а также различных ситуациях в полетах.

- Когда и как ты поняла, что хочешь стать стюардессой? Это была детская мечта или ты решила, что влюбилась в небо уже позже?

-  Я это поняла тогда, когда впервые ступила на борт самолета в качестве пассажира.

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Я не могла оторвать глаз от стюардесс, настолько я была очарована их красотой и работой. Тогда во мне проснулось желание попробовать эту профессию.

Мне казалось нереальным попасть в авиацию, но я не переставала стремиться к этому. Совершенно случайно я наткнулась на объявление о том, что компания FlyOne набирает сотрудников. Я не думала, что подобное может быть возможно, но я, очень волнуясь, выслала свое резюме.

Через месяц мне позвонили и пригласили на собеседование. Я очень старалась преодолеть все этапы: курсы, экзамены и затем я попала туда, куда хотела.

Svetlana Pavaluc
© Photo : Arhivă personală
Светлана Павалук

- Ты помнишь, как прошло собеседование?

- Такое никогда не забывается. Более сильные эмоции я никогда в жизни не испытывала. Я очень хотела пройти собеседование. Накануне постоянно повторяла в уме, что скажу, как себя представлю. Время казалось мне целой вечностью.  Затем я взяла волю в кулак и переборола эмоции.

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Вернувшись домой, не могла найти себе места, ожидая звонка. В итоге мне позвонили и пригласили еще на одно собеседование. Когда прошла и его, я поняла, что все-таки желания исполняются.

- О такой работе мечтают многие молодые девушки. Расскажи, какие вещи мало известны об этой профессии?

- Работа стюардессой включает в себя не только угощение пассажиров чаем и кофе. И это не только приветствия - "добрый день" и "до свидания". Профессия стюардессы подразумевает огромную ответственность за безопасность пассажиров и всего экипажа.

Нужно всегда быть готовой к любой непредвиденной ситуации, причем, как находясь на земле, так и в небе на высоте в десять тысяч метров.

Svetlana Pavaluc
© Photo : Arhivă personală
Светлана Павалук

- Какой случай во время полета тебе больше всего запомнился?

- Каждый полет особенный, но по-своему. Во время рейса ты можешь смеяться или быть печальным, ты можешь остаться шокированной. Профессия всегда дает мне целый спектр эмоций.

Самолет
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Недавно был не очень приятный опыт на борту самолета. Когда пилот объявил, что самолет идет на посадку, один из пассажиров, будучи пьяным, настаивал, чтобы ему открыли двери и выпустили его. С большим трудом и с помощью пассажиров нам удалось уговорить мужчину сесть на место и пристегнуться. Во время полета невозможно заскучать.

- Ты всегда в небе. Успеваешь видеться с близкими людьми?

- У меня нет стабильного графика, поэтому, когда выдается выходной, тогда и вижусь с родными. А когда график очень нагружен, я стараюсь встречаться с родными до или уже после рейса.

Svetlana Pavaluc
© Photo : Arhivă personală
Светлана Павалук

- Где ты себя видишь через десять лет?

-  Не уверена, что через десять лет я все еще буду стюардессой. Хочу создать семью, но я буду стараться продолжать работать в области авиации.

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- Что ты посоветуешь тем, кто хочет построить карьере в авиации?

- Это нелегкая работа, но все возможно, если хочешь этого всей душой. А если человек не готов чем-то жертвовать, нет смысла даже начинать. Тем, кто все же желает стать стюардессой, нужно быть как можно более уверенной в своих силах. Также нужно знать: все может стать реальностью, если этого сильно захотеть.

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Теги:
авиация, Самолет, стюардесса
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