City Quest – Кишинев, который нужно отыскать

Ассоциация интеллектуальных игр 24 ноября проводит очередной City Quest на автомобилях под названием "Затерянный Кишинев". В этот день в 20:00 участники игры стартуют с парковки у знаменитой водонапорной башни близ комплекса Молдавского государственного университета и устремятся на решение головоломок и задач на эрудицию и знание истории Кишинева.

© Sputnik / Irina Leahova Как легендарный барон Мюнхгаузен связан с историей Бендерской крепости

О том, что такое City Quest и чем он полезен для "встряски" мозга, корреспондент Sputnik Николай Костыркин поговорил с организатором события, президентом Ассоциации интеллектуальных игры Молдовы Евгением Поляковым.

– Евгений, начнем с простого – что такое City Quest?

– Многие слышали и даже участвовали в нашем проекте. City Quest – это городская командная интеллектуальная игра на автомобилях. Команда получает загадку, ответ на которую – это какое-то место в Кишиневе. Там вас будут ждать веселые и доброжелательные "агенты", которые предложат выполнить что-то из ряда вон выходящее. Или же вы попадете в какое-то интересное место, где будете искать спрятанные коды.

Все это превращается в езду по городу с эмоциями, адреналином и напряженной умственной работой.

– Кого же считают победителем игры?

– Ту команду, которая быстрее остальных разгадает все загадки и найдет все коды. Главное помнить, что победу приносят не "лошади" под капотом авто, а интеллект, смекалка и, конечно, командный дух!

© AFP 2018 / MENAHEM KAHANA В Кишиневе будет создан музей истории евреев Молдовы

– Насколько эта игра популярна в Молдове?

– Я бы сказал, что квесты в принципе популярны как в нашей стране, так и во всем мире. В Молдове City Quest появился в 2007 году. С тех пор мы провели сотни квестов, которые собирали по 20-30 команд людей разных возрастов и из разных сфер деятельности – студентов и руководителей крупных компаний, домохозяек и медийных лиц, пиарщиков и айтишников. Одним словом, – умных и веселых людей.

– Какие игры были самыми запоминающимися?

– Таких игр очень много. Это и "Охотники на вампиров", когда на старт квеста все участники приехали в костюмах вампиров и вурдалаков, несколько команд даже явились в бутафорских гробах. К 125-летию Михаила Булгакова мы провели квест "Мастер и Маргарита", в котором были, и разговор с незнакомцем, и отрубленная голова Берлиоза под колесами трамвая у Технического университета на Рышкановке, и превращения вина в воду в Российском центре науки и культуры, и даже полет на метле.

– Что ждет участников на предстоящей игре?

– Много интересных загадок, над которыми нужно будет поломать голову, веселые игровые задания и, конечно, очень интересные места в нашем городе. Скажем по секрету, некоторых даже нет в кадастровом реестре.