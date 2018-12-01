Руденко: мой отец развенчал миф о том, что СССР хотел напасть на Германию

В эти дни в 1945 году начался Нюрнбергский процесс. Судили не только нацистских лидеров, но и всю политическою систему, идеологию и военные организации. Сам Иосиф Сталин поручил Роману Руденко представлять СССР в этом судебном процессе.

© Photo : Sergey Rudenko Сергей Руденко, сын прокурора СССР Романа Руденко

Sputnik Mundo побеседовал с сыном главного обвинителя от СССР в Нюрнбергском процессе, российским высокопоставленным дипломатом Сергеем Руденко, который поделился с агентством ключевыми моментами судебного процесса и воспоминаниями своего отца, взявшего на себя огромную ответственность за того, чтобы добиться "справедливого и сурового суда" над "фашистскими палачами, авторами кровавых нацистских идей".

— Часто ли Роман Андреевич Руденко вспоминал о Нюрнбергском процессе? Рассказывал ли он об эмоциях, опасениях, которые испытывал?

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— Отец вспоминал ход Нюрнбергского процесса, хотя в те времена можно было рассказать далеко не всё, многие вещи шли под грифом секретно. Но из моих вопросов к отцу и наших разговоров довольно определенная и четкая картина у меня сложилась.

Что касается эмоций и опасений, конечно, всё было. Это была непроторенная тропа. Впервые перед судом предстали не просто преступники, а преступная машина целого государства. И, конечно, тут было очень много неясного и непонятного, но, тем не менее, у нас выстраивалась линия, о которой рассказывал отец, и мы её последовательно проводили на самом Нюрнбергском процессе.

© Photo : Sergey Rudenko Прокурор СССР Роман Руденко в кругу семьи

Германия задолго до войны готовила нападение на СССР

— Как такой молодой прокурор (Роману Андреевичу было всего 38 лет) смог занять такой высокий пост?

- Я бы выделил два момента: во-первых, общеполитический, поскольку Украина, как часть Советского Союза, пострадала от фашистской агрессии больше всех. Отец был в то время прокурором Украины. Идея заключалась в том, что представлять СССР должен был человек, олицетворявший наиболее пострадавшую часть Советского Союза.

© Photo : Sergey Rudenko Прокурор СССР Роман Руденко

И второй момент – это личностный. В 1945 году был проведен ряд процессов по делу фашистских группировок. Наиболее известный процесс по делу генерала Ольховского, который возглавлял фашистскую группировку в тылу Красной Армии, виновную в смерти порядка 500 человек, проходил в июне 45-го года. Отец был назначен помощником прокурора на этом процессе. Фактически так получилось, что он вёл обвинение и очень хорошо проявил себя. После этого было принято решение лично Сталиным, чтобы Руденко был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.

— Каковы были его воспоминания о встречах со Сталиным?

— Контакты со Сталиным бывали и в ходе подготовки и во время самого процесса. Здесь уместно упомянуть один из переломных моментов Нюрнбергского процесса, когда отец выдвинул довольно необычную идею, и она была принята Сталиным.

Пытаясь оправдать нацистов, немецкая защита утверждала, что Германия не планировала нападение на Советский Союз, а нападение было лишь превентивной мерой в ответ на якобы готовящуюся агрессию со стороны СССР, что выражалось в сосредоточении его войск на западных границах.

В этой ситуации важнейшее значение приобретали показания фельдмаршала Паулюса, который возглавлял группировку немецких войск под Сталинградом и был взят в плен советскими войсками. Паулюс лично участвовал в разработке плана Барбаросса о нападении на СССР и подтверждал, что Германия задолго до войны готовила это нападение.

Нюрнбергская защита потребовала его личного присутствия на процессе, понимая нереальность этого, поскольку Паулюс считался погибшим под Сталинградом и даже был символически похоронен немецким командованием как герой, сам Гитлер нёс пустой гроб по улице.

Возникла идея, одним из разработчиков которой был отец, о тайной доставке Паулюса в Нюрнберг. Он сам вёл допрос Паулюса в Москве, и у него сложилось мнение, что тот искренне раскаивается в преступной политике немецкого государства, и что он подтвердит свои показания.

О возможной доставке Паулюса было доложено Сталину. Он дал согласие, сопроводив его лишь одной фразой: "Под Вашу ответственность, товарищ Руденко". Наверное, понятно, что это значило в те времена.

В результате Паулюса тайно доставили в Нюрнберг таким образом, что об этом не узнала ни одна из иностранных спецслужб. Когда защита нацистов стала, в очередной раз, настаивать на личном присутствии Паулюса на заседании. Советское обвинение в лице отца заявило о готовности представить его. Председатель международного трибунала Лоуренс спросил, сколько времени Вам потребуется для доставки Паулюса в Нюрнберг. Ответ имел эффект разорвавшейся бомбы: "Не более 15 минут".

© Sputnik / Виктор Темин Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.) Здание Нюрнбергского Двореца юстиции.

Для отца это был важный момент, когда становилось понятно, правильно ли он прочитал Паулюса. Он появился в зале суда и подтвердил свои показания о заранее готовившемся нападении Германии на СССР. Этими свидетельствами была сломана долго выстраиваемая линия нацистской защиты. Это был один из переломных моментов Нюрнбергского процесса. Сталин поблагодарил отца, и это были ключевые контакты с советским лидером.

Без провокаций не обходилось

— О каких важных и переломных моментах процесса, помимо показаний Паулюса, рассказывал Ваш отец?

— Советская сторона представила документальный фильм о злодеяниях нацистов на территории СССР, в том числе, концлагерях. (…) Как отец рассказывал, после окончания фильма, в зале наступило молчание на несколько минут. Этот фильм произвёл шоковое впечатление, когда показывалось, как нацисты выдирали зубы, волосы, то есть, действительно, все ужасы. Даже защита нацистов почувствовала себя не в своей тарелке.

© Sputnik / Евгений Халдей Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.

— Какие отношения установились между членами делегаций стран обвинителей, в частности, с американцем Робертом Джексоном?

— Об этом отец тоже рассказывал. Могу сказать, что немецкая защита выстраивала линию таким образом, чтобы, в том числе, попытаться поссорить обвинителей стран-победителей. Это хорошо понимали и отец, и Джексон, поэтому даже в ситуациях обострения и конфликтов они шли на хорошее деловое сотрудничество.

Было несколько эпизодов, когда отношения могли испортиться. Например, у Гранд отеля, где базировалась советская делегация, был убит наш служащий, который перед смертью прошептал, что убийца был одет в американскую форму. (…) Джексон написал отцу письмо: "Мой дорогой господин Руденко, глубоко сожалею о случившемся. Будет предпринято всё возможное, чтобы установить виновного".

Другой эпизод был связан с захватом экипажа советского самолета в Нюрнберге. Отец добился, чтобы все были освобождены, и Джексон поспособствовал этому.

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И ещё один случай, который мог поссорить стороны, произошел, когда американские солдаты вытащили из советского грузовика бумаги, чтобы разжечь костёр и сожгли их. Из этого можно было раздуть очень серьезный скандал. Джексон обратился к отцу. Разобравшись во всей ситуации, Руденко решил, что ни в коем случае нельзя превращать этот инцидент в проблему, поскольку бумаги не представляли особой ценности.

© Sputnik / Ольга Ландер Глазами потомков: как Молдову освобождали от фашисткой оккупации

Одной из главных задач было не допустить, чтобы какие-то противоречия приводили к открытым публичным конфликтам.

— Во время Нюрнбергского процесса американский журналист напечатал статью, в которой говорилось о том, что Руденко застрелил Геринга в зале суда? Как Роман Андреевич отреагировал на эту клевету?

- Этот эпизод, как рассказывал мне отец, вызвал у него улыбку, поскольку это была заведомая ложь, которая разоблачалась на следующий день. Эта статья была опубликована в американской газете US Stars and Stripes. Потом американский журналист оправдывался, что он имел ввиду, что своим допросом Руденко расстрелял Геринга.

Занижать роль СССР в победе над фашизмом нельзя

— Чему научил мир Нюрнбергский процесс?

— Нюрнбергский процесс явился примером объединения международного сообщества против общего врага – фашизма. Несмотря на все сложности, ведущие государства мира выступили практически с единых позиций, был осужден нацизм как класс.

В современном мире у нас новый общий враг – терроризм. Терроризм с фашизмом объединяет многое, в частности, то, что намеренно игнорируются нормы международного права, пренебрегают моралью и ценностью человеческой жизни.

Уроки Нюрнбергского процесса можно было использовать в объединении государств и народов против терроризма. В свое время президент Путин сказал, что справиться с терроризмом можно только объединением усилий всего мирового сообщества.

— Как дипломат высокого уровня, что Вы думаете о том, что на Западе сегодня зачастую занижается роль СССР в победе над фашизмом?

— С учетом всей общеполитической обстановки в мире, удивление это не вызывает. Сейчас у нас идёт конфронтация по многим направлениям, в том числе, занижается роль СССР в победе над фашизмом, выдвигаются не самые далеко идущие идеи о пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

В условиях обострения отношений между Россией и западными странами, я считаю, что на это надо реагировать весьма снисходительно, при случае отстаивая свою линию. Предотвратить это нельзя, а реагировать надо спокойно, ведь факты остаются фактами.