Кишиневец Андрей Запша – если он такой в 22, что же будет дальше?

В кишиневском Центре подготовки по экономике и финансам (бывшего финансово-банковского колледжа имени Диордицэ) практически каждый будний день можно встретить стройного улыбчивого молодого человека, которого на первый взгляд можно принять за студента. Но студентом этого учебного заведения 22-летний Андрей Запша был некоторое время назад. А теперь он по приглашению замдиректора Веры Сырбу, завкафердой бухгалтерии и экономического анализа Ревилии Черной преподает здесь сразу несколько дисциплин – экономику, международную бухгалтерию, аудит, культуру бизнеса и профессиональную этику.

© Photo : Дорин Лозовану Как молдавский ученый наладил отношения с государствами Океании

Молодой и строгий

Насколько мне известно, проблем с педагогическим составом в колледже нет, поэтому невозможно было предположить, что Андрея, едва он получил диплом, пригласили преподавать в родные стены из-за нехватки кадров. А после нескольких минут разговора, становится понятно, что напротив сидит неожиданно разумный и разносторонне одаренный человек. Вот о нехватке таких людей в целом, в масштабах всей страны, действительно стоит говорить.

Со своей же стороны Андрей Запша, лиценциат госуправления, имеющий также научную степень мастера международных отношений, изо всех сил старается изменить эту ситуацию, стремясь передать своим студентам знания и практический опыт. Кстати, об опыте, который показывает, что в жизни нужно успеть сделать как можно больше нужных и полезных вещей - был период, когда Андрей учился одновременно на последнем курсе колледжа и первом курсе Молдавского государственного университета. Экстерном сдать экзамены не получилось из-за некоторых положений законодательства, поясняет мой собеседник.

– В принципе, я строгий преподаватель, – признается Андрей, – мои любимые оценки – 1, 3 и 10. Если студент заработал от меня низкую отметку, значит, я жду от него гораздо большего, нежели он делает. Дисциплина также влияет на оценивание – если работа сдана на несколько часов позже назначенного срока, то балл снижается.

Поначалу он действительно был на пару лет младше тех, кому стал преподавать. И стоит догадаться, что в тот период студенты не всегда воспринимали нового педагога всерьез. Но не так много времени нужно было Андрею, чтобы завоевать не только расположение, но и доверие учащихся.

– Когда ты честен и открыт для дискуссий, а также умеешь вовремя подсказать, объяснить материал доступным языком, то небольшая разница в возрасте как раз помогает, а не мешает. Главное – уметь обратить в преимущество любое явление в жизни.

Оркестру – быть!

Не в последнюю очередь пошло на благо преподавательской деятельности Андрея и его умение, что называется, держать аудиторию. Эти навыки Запша освоил в совершенно другой сфере. У него - музыкальное образование, он – дирижер и к своим 22-м успел поработать с несколькими оркестрами, причем, не только в Молдове. Говоря об опыте музыкальных проектов в нашей стране, мой собеседник упомянул основанный им (!) Smile Youth String Orchestra, название которого в вольном переводе на русский могло бы звучать, как "Улыбчивый, молодежный струнный оркестр".

Затем, в 2017 году, в жизни Андрея был замечательный, по его словам, период – жизнь и работа в Индонезии, в городе Макасар. Попал он туда по стипендии в области искусства и культуры, предоставляемой местным министерством иностранных дел. В Макасаре Андрей неожиданно даже для самого себя… собрал струнный оркестр и стал его первым дирижером. Все началось внезапно, а развивалось весьма стремительно, но, учитывая нынешние плоды работы молодого человека, скорость и результативность – неотъемлемые составляющие его стиля жизни.

– Я спросил тех, с кем уже познакомился в Макасаре, сколько в городе оркестров? Они сказали, что ни одного. Меня это, честного говоря, удивило, раздосадовало, но и подстегнуло. Ведь если хочешь добиться успеха, займись тем, чего никто до тебя не достиг. Оркестр в Макасаре действительно пытались несколько раз собрать, но все усилия оказались тщетными. Поэтому и мои слова о том, что я это сделаю, собеседники всерьез не восприняли. Но уже через три дня… музыканты нового оркестра пришли на первую репетицию! - рассказал Запша.

Андрей признается, что собрать большой музыкальный коллектив, хоть и за такой короткий срок, было гораздо легче, чем мотивировать артистов на следующие шаги. Это и понятно, ведь все неизведанное, если не пугает, то редко вселяет уверенность. Но у моего собеседника уверенности в успехе было хоть отбавляй.

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И сегодня, когда Андрей уже давно возвратился в Кишинев, созданный им в Индонезии коллектив продолжает выступать, постоянно пополняет свой репертуар произведениями местных композиторов и мировых классиков. А своего первого дирижера индонезийские артисты ждут обратно в любое время, чтобы снова поработать вместе.

Гимн Молдовы, версия 2.0

Исполняет оркестр и произведения самого Андрея. Да, вам не показалось – он еще и композитор. А широкий кругозор и разносторонние интересы позволяют нашему герою браться за довольно ответственные и общественно значимые начинания. Даже в музыке. Дело в том, что Запша сочинил, назовем его так – проект нового гимна Республики Молдова.

– Скажу сразу, нынешний гимн нашей страны на стихи Алексея Матеевича и музыку Александра Кристи – очень красивое произведение как поэтически, так и музыкально. Но, думаю, что у гимна, как явления, несколько иная сверхзадача. В "Лимба ноастрэ" прославляется язык народа, но не сам народ, не страна, не нация, не ее достижения и главные вехи становления, - считает Запша.

Размышляя над этим вопросом, Андрей и написал свой вариант гимна, который назвал по-итальянски - Vivat Republica. Эту красивую и величественную мелодию, в варианте без слов, вы можете услышать в передаче радиостудии Sputnik Moldova, гостем которой недавно стал автор произведения.

Здесь нужно сказать, что эту музыку Андрей изначально сочинил как кантату "Великая битва". Такое же название, кстати, носит написанная им трилогия в жанре фэнтези. Рукопись свою Запша закончил в 16 лет, а к нынешнему моменту он – автор пяти крупных литературных произведений разных стилей и направлений, написанных на русском, румынском и английском языках.

Согласитесь, что это замечательная причина снова побеседовать с нашим героем и рассказать о нем в одной из следующих публикаций. Так что продолжение следует!