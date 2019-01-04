Интервью с молдаванином - "Человеком года – 2018": как ему досталась победа

Спортсмен из Молдовы Ион Лазаренко-Тирон рассказал Sputnik, что только его семья знает, через какие испытания ему пришлось пройти, чтобы добиться признания мирового сообщества.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Молдавский пловец Ион Лазаренко-Тирон, который проживает в Ирландии, назван "Человеком года – 2018" по версии Всемирной ассоциацией плавания в открытой воде (WOWSA). Он с первой попытки преодолел семь самых опасных проливов мира. В этой категории пловцу из Молдовы противостояли 14 именитых спортсменов, занимающихся марафонским плаванием. Речь идет о пловцах из США, Европы, Африки и Австралии. О том, как наш соотечественник шел к победе, с какими трудностями он сталкивался в водах морей и океанов, о том, что его вдохновляет, а также о том, какие перспективы у него после получения титула "Человек года", Ион Лазаренко-Тирон рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik.

- Ион, каково быть первым номер на планете?

- Это что-то удивительное. Проснулся утром, включил телефон, и у меня чуть сердце не остановилось... Если честно, я был очень занят одним мероприятием с нашими спортсменами и очень устал. И когда увидел утром эти новости, то не очень и поверил...

- Вы не ожидали, что одержите победу? Или это был мечта, которую было трудно реализовать?

- Понимаете, я оказался среди таких людей, которые действительно одержали победу не сегодня и не вчера и в разных областях. Они работают над огромными проектами. И вот молдаванин выиграл...

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- Кто был для Вас самым серьезным соперником?

- Британец Льюис Пух (Lewis Pugh). Уважаю этого человека за то, что он сделал для всего мира в вопросах изменения климата. У него огромная команда. Второй человек, который меня удивил, это Кэмерон Беллами (Cameron Bellamy) – пловец из южной Африки. Он, также как и я, совершил семь опасных заплывов, но я сделал это с первой попытки. У меня нет команды, нет тренеров. Не знаю, как это произошло, но за меня проголосовал весь мир.

Так мне сказал и председатель Всемирной ассоциации плавания в открытой воде Стивен Мьюнатонс (Steven Munatones), который позвонил и сообщил, что меня поддержали жители всех уголков мира. Мне приятно попасть в число победителей. К примеру, я в одном списке вместе с моим героем, который вдохновлял меня. Это Неджиб Белхеди из Туниса. Он получил это звание в 2016 году. У меня нет слов... Честно, когда увидел новости о победе, то не знал, что делать – или плакать, или петь, или радоваться.

- Кстати, это юбилейная версия рейтинга. Ведь премия присуждается с 2008 года. За десять лет это звание получили американец Рэнди Натт, болгарин Петар Стойчев, доминиканец Маркос Диас, американец Джейми Патрик, ирландец Стивен Редмонд, затем еще один ирландец Пэвкайп Маллон, эстонец Анри Карма, мексиканец Антонио Аргуэльес Диас-Гонсалес, тунисец Неджиб Белхеди. В 2017 году титул во второй раз достался Антонио Аргуэльесу Диас-Гонсалесу. А теперь Человеком года стал Ион Лазаренко-Тирон. С кем из призеров Вы знакомы, а, может, Вы с кем-то из них и дружите?

- С ирландцем Пэвкайпом Маллоном мы хорошо знакомы и дружим. Больше всего заплывов совершил мексиканец Аргуэльес Диас-Гонсалес. На него смотрю с большой гордостью и уважением. Конечно, все, кто получил этот титул, совершили что-то выдающееся... Все делают что-то хорошее, но зависит от того, что мы в это вкладываем. Надо спросить жену, какое масло она подливает, так сказать, в мотор... (смеется).

- За спиной сильного мужчины стоит сильная женщина? Это верно?

- Конечно.

- Как Вас поддерживает и вдохновляет Ваша жена Анжела?

- Признателен своей семье за то, кем я стал, за то, каких успехов добился. Люди видят конечный результат, заплывы и мои успехи, а что за этим стоит? Как просыпаешься в четыре утра, как поднимаешься высоко в горы, где ледяная вода? Только семья знает, через что я прошел, чтобы добиться того, чего достиг. Да, мужчины сильные, но без женщин - нет...

- Какое поздравление оказалось для Вас самым ценным?

- Меня поздравил председатель Всемирной ассоциации плавания в открытой воде Стивен Мьюнатонс, пловцы, которые участвовали со мной в соревновании, многие мировые спортсмены звонили и писали. Также со мной связались представители различных ассоциаций.

- Какие перспективы у Вас после получения этой награды?

- Этот титул, как говорится, Creme de la Creme. Как пловец, как спортсмен ты не можешь выиграть ничего больше на мировом уровне, чем эту награду. Имею в виду плавание в открытой воде. Тебя признал весь мир. Перед тобой открываются двери. Это значит, что сообщество признало мое послание, которое я пытался донести. Послание о мире, человечности, любви и мудрости.

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- Каково это переплывать опасные проливы, встречаться и преодолевать на своем пути многочисленные риски?

- Люди думают: "Что здесь такого? Взять и проплыть..." Но океан – это сложный организм, который прячет множество тайн и опасностей. Переохлаждение – самое страшное для человека. Кроме того, есть опасность задеть медузу, существуют и другие риски, от которых можно погибнуть в воде. Думаю, что это звание предоставит мне большой шанс на международном уровне. Благодарю всех, кто поддержал меня. Хочу, чтобы люди поняли, зачем я это делаю, зачем жертвую собой и рискую своей жизнью, здоровьем и абсолютно всем. Как заявил в одном из своих недавних интервью Льюис Пух, он до сих пор от холода не чувствует пальцев на правой руке. Так и я не чувствую на левой ноге некоторые пальцы.

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- Зачем Вы рискуете жизнью? Стоит ли это звание и возможности, которое оно открывает, таких рисков?

- Стоит. Говорю без шуток. Стоит. Можно умереть в океане, но знать, что что-то изменится на Земле. Посмотрите, как мы живем, как друг с другом обращаемся, что происходит с планетой. Посмотрите вокруг. Можно ли забрать что-то с собой? Нет. Остается история и те вещи, которые сделал человек. Сейчас мы разрушаем эту прекрасную планету - мы выбрали неправильный путь. Думаю, что каждый риск, который я на себя беру, и эта награда, показали, что люди по всему миру услышали меня.

- Какой мессадж Вы передаете человечеству и, в частности, соотечественникам?

- Горжусь своей страной, своей Родиной. Хочу дать совет соотечественникам. Мы все хотим здоровья, счастья и удачи. Но когда чего-то хочешь, что ты делаешь для этого? Несколько раз хотел бросить все, потому что это очень опасно. Многие мне говорили говорили, что мне не везет, но я шел вперед, несмотря на все трудности и опасности, которые встречались на пути. Это я и хочу сказать - идите к своей цели, работайте над тем, что вам действительно нужно, и побеждайте, ловите удачу и что-то делайте! Желаю всем быть добрее!

- Что дальше?

- Хочу заняться одним проектом в Черном море. Но пока не хочу об этом много говорить. Жду диалога с властями ряда стран. Надеюсь, что этот проект удастся претворить в жизнь в июне. Правда, они говорят, что в июне холодно. Но я не хочу плавать в воде при температуре +25 градусов, так как будет слишком тепло (Ион Лазаренко совершал заплывы при температуре +11, +8 и даже +3 градуса - ред.). Этот проект, если получится, будет в преддверии Дня защиты детей.

Среди достижений Лазаренко-Тирона пересечение Гибралтарского пролива (4 часа и 41 минута), Ла-Манша (13 часов и 34 минуты), Северного пролива (16 часов и 23 минуты), проливов Молокаи (12 часов и 1 минута), Цугару (18 часов и 11 минут), Кука (11 часов и 20 минут), Каталина (11 часов и 5 минут). Наш соотечественник первым из Республики Молдова вошел в престижный клуб пловцов-марафонцев "Семь Океанов" (Oceans Seven) и совершил в мае трехдневный заплыв на 100 километров по реке Прут под названием "Плавание мира" (вместе с Аврамом Янку).

Ион Лазаренко-Тирон - кандидат на Нобелевскую премию мира 2019 года. Молдавский спортсмен стал первым пловцом, удостоенным подобной чести. С полным его интервью можно ознакомиться здесь.