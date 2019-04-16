Интервью с депутатом: когда в Молдове могут пройти всеобщие местные выборы

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Молдова выборная: в 2019 году республика переживает сразу несколько избирательных кампаний. Так в стране уже состоялись парламентские выборы и республиканский консультативный референдум, намечены выборы башкана Гагаузии, а также всеобщие местные выборы.
В Молдове - опять выборы: сколько избирательных кампаний пройдет в 2019 году>>>
- Кто объявляет дату местных выборов?
- Парламент Республики Молдова.
- Каким образом?
- Решением высшего законодательного органа.
- Но, чтобы принять такое решение депутаты должны собраться на заседание, необходимо сформировать парламентское большинство.
- Нужно избрать руководящие органы парламента.
- А если этого не произойдет?
- Дата местных выборов не будет объявлена.
- И сколько такая неопределенная ситуация может продолжаться?
- До того момента пока не будет сформировано парламентское большинство.
- Но этого не происходит...
- В законе прописано, что парламент Молдовы устанавливает дату местных выборов. Но в тоже время в законе сказано, что парламент не может считаться функциональным пока не сформированы руководящие органы высшего законодательного органа.
- Сложная ситуация. Непонятно, когда ждать местных выборов?..
- Летом истекает мандат местных избранников, но они останутся на своих постах до проведения выборов. Повторю, что необходимо парламентское большинство и решение высшего законодательного органа.
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- В ситуации неопределенности, когда партии не могут прийти к консенсусу по формированию большинства, уже берутся в расчет досрочные парламентские выборы. Партия социалистов готовится к к электоральной кампании?
- У нас в партии есть традиция. Мы начинаем готовиться к следующим выборам на второй день после голосования. Общаемся с людьми, проводим заседания.
- Спасибо за беседу.
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