Интервью с депутатом: когда в Молдове могут пройти всеобщие местные выборы

Всеобщие местные выборы, которые должны были состояться в Молдове летом этого года, могут быть перенесены, если не будет сформировано парламентское большинство.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Молдова выборная: в 2019 году республика переживает сразу несколько избирательных кампаний. Так в стране уже состоялись парламентские выборы и республиканский консультативный референдум, намечены выборы башкана Гагаузии, а также всеобщие местные выборы.

На горизонте маячат и возможные досрочные парламентские выборы, если депутатам так и не удастся прийти к консенсусу и сформировать большинство в законодательном органе стране. Пока же переговорный процесс между партиями, пробившимися в парламент, зашел в тупик. Эта неопределенность на политическом Олимпе вызывает слишком много поводов для домыслов и рассуждений. Возникает логичный вопрос – если партии не могут договориться, работа парламента стоит на месте, то что же будет с принятием важных законов в стране? Повлияет ли эта тупиковая ситуация на проведение всеобщих местных выборов? На эти и другие вопросы, рассказал в блиц-интервью радиостудии Sputnik депутат парламента от фракции социалистов Василий Боля.

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- Кто объявляет дату местных выборов?

- Парламент Республики Молдова.

- Каким образом?

- Решением высшего законодательного органа.

- Но, чтобы принять такое решение депутаты должны собраться на заседание, необходимо сформировать парламентское большинство.

- Нужно избрать руководящие органы парламента.

- А если этого не произойдет?

- Дата местных выборов не будет объявлена.

- И сколько такая неопределенная ситуация может продолжаться?

- До того момента пока не будет сформировано парламентское большинство.

© Sputnik / Miroslav Rotari Позиция президента: парламент Молдовы может быть распущен

- Но этого не происходит...

- В законе прописано, что парламент Молдовы устанавливает дату местных выборов. Но в тоже время в законе сказано, что парламент не может считаться функциональным пока не сформированы руководящие органы высшего законодательного органа.

- Сложная ситуация. Непонятно, когда ждать местных выборов?..

- Летом истекает мандат местных избранников, но они останутся на своих постах до проведения выборов. Повторю, что необходимо парламентское большинство и решение высшего законодательного органа.

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- В ситуации неопределенности, когда партии не могут прийти к консенсусу по формированию большинства, уже берутся в расчет досрочные парламентские выборы. Партия социалистов готовится к к электоральной кампании?

- У нас в партии есть традиция. Мы начинаем готовиться к следующим выборам на второй день после голосования. Общаемся с людьми, проводим заседания.

- Спасибо за беседу.

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