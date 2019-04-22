Интервью: Виктор Балан представит Молдову на "Новой Волне – 2019"

Молдавский исполнитель Виктор Балан рассказал в интервью Sputnik о том, как проходили полуфиналы "Новой Волны – 2019", кто еще представлял Молдову в отборочной стадии, и о том, чего ждать от конкурса в этом году.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В минувшие выходные, 21 и 22 апреля, состоялись полуфиналы "Новой Волны – 2019". По итогам отбора, жюри определило список конкурсантов, которые в конце августа выступят в финальной части шоу. В число счастливчиков попал и молдавский исполнитель Виктор Балан – один из соавторов первого тома проекта "Антология", исполнивший сольно три композиции на стихи Сергея Есенина "Я устал", "Какая ночь" и "Далеко", а также в дуэте с Ильей Сорочаном - песню "Ночь" на стихи Маяковского.

© Sputnik / Miroslav Rotari Программа "Экспертиза" с авторами проекта "Антология"

Крутой, Киркоров и Ревзин сделали выбор

Виктор пока не вернулся из России, но уже пообщался с корреспондентом Sputnik по телефону и поделился впечатлениями от полуфиналов, от выступления перед именитым жюри, рассказал о дальнейшей подготовке к конкурсу и других интересных деталях шоу.

- Виктор, как для Вас прошел главный отборочный этап?

- Сейчас сложно говорить, потому что были два очень напряженных дня. Полуфиналы состоялись в субботу и воскресенье. От Молдовы было заявлено пятеро участников, но приехали трое – я, Максим Завидия и Люсия Знаменски. Было всего 115 человек, 33 конкурсанта от России. Дальше прошли 16 конкурсантов.

- Кто был в жюри конкурса?

- Нас оценивали, в том числе, народные артисты России Филипп Киркоров и Игорь Крутой, режиссер-постановщик "Новой Волны" Александр Ревзин, музыкальный продюсер фестиваля Анастасия Мухина.

- Был ли шанс, что не только Вы, а, например, и Максим Завидия, представит нашу страну в финале "Новой Волны – 2019"?

- Я думал об этом, и это было бы здорово. Но так получилось, что Молдову представит один конкурсант, Украину – два, Россию – больше всего, остальные страны – по одному участнику.

- Кто еще из представителей других стран принимал участие в конкурсе?

- Были представители Кубы, Испании, Италии, США, Латвии.

Национальный колорит

- Чего ждать от "Новой Волны – 2019"?

- Концепция в этом году такова – три конкурсных дня (с 24 по 27 августа), один из них, первый, посвящен Алле Пугачевой. Для участников, которые не поют на русском языке, композиция, возможно, будет переведена на их язык. Еще два дня – авторские песни. Мы должны представить минимум две композиции, которые прослушает комиссия. Это должны быть песни, авторами которых являются участники, либо специально написанные для них композиции.

- Чем Вы удивляли в полуфинале конкурса?

- Национальные отборы проходили 17 апреля, а 20 и 21 апреля состоялся полуфинал, куда прошли 33 конкурсанта из России и участники из других стран. Так как было много претендентов, то члены жюри слушали куплет и припев. В первый день я исполнил международный хит и песню "Мама", которую написал сам. А в воскресенье спел композицию Тома Джонса и на молдавском языке песню Софии Ротару – Melancolie.

- Что сказали члены жюри после Вашего выступления?

- Был совет, что следует сделать акцент на авторском материале, на шлягере, на хитовости, и нужно над этим поработать. Желательно, чтобы песня была веселой.

- Уже в полуфинале Вы исполняли авторскую композицию "Мама". Планируете спеть ее и в финале конкурса?

- Песня "Мама" получилась неплохой, но она немного грустная для фестиваля, для праздника, которым является "Новая Волна". Планируем придумать что-то другое. Наработки есть. Хотим сделать что-то позитивное и жизнеутверждающее. Но все возможно. Пока мы должны продемонстрировать максимальное количество материала, чтобы был выбор. В течение месяца мы обязаны представить не менее двух композиций.

© Sputnik / Yana Zaharova Молдавский исполнитель Виктор Балан

Трибьют Пугачевой

- Вы сказали, что один из конкурсных дней будет посвящен Алле Пугачевой. Есть ли у Вас композиция, которая нравится больше всего и которую Вы хотели бы исполнить?

- У этой артистки очень много хороших песен. Думаю, что с любой композицией можно работать и "сделать" ее хорошо. Мне кажется, что участники будут бороться за право исполнить песню "Любовь, похожая на сон". Это одна из самых подходящих для конкурса композиций.

- Вы – один из соавторов первого тома проекта "Антология", где стихотворения классиков, Сергея Есенина и Владимира Маяковского, звучат на современный лад. Возможно, при работе с композицией Аллы Пугачевой Вы также планируете изменить аранжировку или будете отталкиваться от оригинала? © RIA Novosti. Женщина, которая поет: к юбилею Аллы Пугачевой - архивное видео

- Оттолкнемся от песни, потому что сложно представить Аллу Пугачеву в стиле deep house. Но все возможно, мы еще будем думать с аранжировщиком, как сделать так, чтобы сохранить самобытность песни и быть оригинальными, привнести что-то новое, чтобы дать песне вторую жизнь.

- Наверняка Алла Пугачева будет присутствовать в зале. Это ответственность исполнять перед ней ее песню или дополнительная мотивация?

- Это артистка номер один и в России, и в Советском Союзе. Конечно, ответственность большая, поэтому хочется максимально вложиться и понравиться, потому что такое бывает раз в жизни. Потребуется приложить огромные усилия, чтобы все сделать на хорошем уровне.

- Вы, наверное, видели выступления других участников. Кого считаете главным конкурентом и как оцениваете свои шансы?

- Как правило, на такой конкурс, учитывая его масштаб, приезжают очень сильные вокалисты. На данном этапе я больше концентрировался на своем выступлении. Но в этом году очень сильные участники из разных стран, у каждого свои "фишки". Но многолетний опыт участия в различных конкурсах позволяет быть уверенным. Я знаю, что делать на "Новой Волне".

© Sputnik / Yana Zaharova Молдавский исполнитель Виктор Балан

- Вы принимали участие в различных конкурсах. Есть ли в них что-то общее или они все разные?

- "Евровидение" – это конкурс, где ты сам по себе. Здесь тебе просто предоставляют площадку для демонстрации своего творчества, а "Новая Волна" – это все-таки помощь вокалистам, участникам. Организаторы помогают с аранжировками, если видят хорошие песни, то оказывают содействие в ротации на радиостанциях, дают хороший толчок в начале развития карьеры.

Чем известен Виктор Балан

Виктор Балан с 2003 года принял участие в большом количестве конкурсов, в том числе международных – на Украине, в Белоруссии и России. В 2008 году он выступал на "Славянском базаре", в 2013 году представлял нашу страну во втором сезоне популярного шоу "Голос" в России, а в 2018-м принимал участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение".

© Sputnik / Yana Zaharova Bella Luna спели песню "Moments"

Кроме того, в октябре 2018 года Виктор Балан и Илья Сорочан выпустили альбом "Антология", где звучат стихи Сергея Есенина и Владимира Маяковского в современной обработке.

Клип на композицию "Ночь" презентовали еще раньше – в день рождения Маяковского (19 июля).

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