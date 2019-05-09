Фадеев: я брал рейхстаг, и мне повезло выжить в этом месиве

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Яков Иванович Фадеев – единственный из оставшихся ветеранов Великой Отечественной, живущих в приднестровском регионе, кому судьба уготовила пройти войну, выбивая армию нацистов с родных мест, дойти до самого Берлина и взять штурмом рейхстаг. Ветеран рассказал о том, как совсем еще юнцом прошагал пол-Европы, и то, каким видит свою миссию сегодня, когда ему 92 года.

"Семьдесят четыре года я живу после войны под мирным небом и радуюсь. Мы завоевали тогда мир. Берегите его, он – хрупкий", - таков главный завет Якова Ивановича Фадеева.

Солдаты Победы с юным лицом © Sputnik / Irina Leahova Ко Дню Победы жители Приднестровья готовятся круглый год

Ему было всего 17 лет, когда он влился в ряды советской армии, уже перешедшей в наступление на нацистов и отвоевывавшей оккупированные территории своей Родины, а потом освобождавшей страны Европы от "коричневой чумы". На фронт забрали в 1944 году, когда освободили его родное село Бурилово, что в Одесской области Украины. Оно граничило с Колбасной Рыбницкого района МССР. Оттуда и пошел он спасать Европу, освобождая города и добираясь до сердцевины зла - Берлина.

Яков Иванович воевал на 1-ом Украинском фронте, в 236 Нерчинском стрелковом полку 106-ой стрелковой штурмовой дивизии, который формировался в 41-ом году на Дальнем Востоке. Но пока полк дошел до Европы, ни одного нерчинца не осталось. И его укомплектовывали 17-летними ребятами с освобожденных западных территорий Советского Союза.

"Комплектовали нами, пацанами, которые были в оккупации три года и наелись по горло немецкого и румынского хлеба, тем, что они творили. Благодаря нам и выковали победу, потому что мы – солдатня, шли напролом. Стариков уже было мало на фронте, они в основном в тылу. Мы – пацаны, одержали Победу", - говорит он.

Ветеран честно рассказывает, что хотя и с храбрым сердцем шли, веря в победу, и понимая, что эту коричневую нечисть необходимо добить и на корню задавить, чтобы никогда подобному невозможно было повториться, но все-таки страх был постоянным спутником их пути по Европе.

"Страх на войне побеждает. Мы плакали. Слезы текли. Но ведь боязно. Откуда ты знаешь, что ты живой вернешься. Тебе говорят: в наступление. И ты идешь. Иногда саперными лопатками дрались. Немец на тебя, а ты на него. Да и в рейхстаге такое было", - рассказывает он.

Последний бой

Ожесточенные бои в районе рейхстага начались 29 апреля 1945 года. Задание было: 1 мая – последний бой и водрузить Знамя Победы над рейхстагом. Офицеров не хватало, и Якова Ивановича, который состоял тогда в чине старшего сержанта, назначили командиром штурмового взвода пехоты из 29 человек.

© Sputnik / Nicu Goncear Радость Победы: о чем вспоминают ветераны

"Я не понимал, почему штурмового. А мне командир батальона сказал: товарищ Фадеев, последний бой – он самый страшный, на нас смотрит весь мир и мы должны закончить с этим злом. Помню, майор, стоявший рядом, заплакал", - вспоминает он свою растерянность перед тем главным боем.

Помнит он и странность, которая происходила при штурме рейхстага, когда солдаты один за другим валились как подкошенные.

"Наши солдаты бегут к рейхстагу, и вдруг падают, падают. Штабелями. Месиво. Немец - наш, немец - наш. Оказалось, что немецкие снайперы с домов, находившихся в округе, отстреливали наших и столько "налупили"... Многие погибли, не добежав до рейхстага", - говорит он.

Фадеев до рейхстага добежал и даже смог подняться по винтовой лестнице германского парламента до второго этажа. Но там его завалило. И он считает, что это было его везением. Если бы не обвал, возможно и не остался бы он в живых. Из-под завалов его вытащил один офицер.

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев © Sputnik / Irina Leahova

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев © Sputnik / Irina Leahova

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев © Sputnik / Irina Leahova

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев © Sputnik / Irina Leahova

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев © Sputnik / Irina Leahova

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев © Sputnik / Irina Leahova

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев © Sputnik / Irina Leahova 1 / 7 © Sputnik / Irina Leahova Ветеран Великой Отечественной войны Яков Иванович Фадеев

"И что-то мне говорит. Я плохо слышу, контуженный, да и в шоке был. Он налил мне водки. И меня трясет, чтобы я выпил. Я послушал его, и вдруг - легко стало, пришло сознание. И я услышал, что он мне на ухо говорит: сынок, победа! война закончилась, водрузили Знамя Победы, подними голову, посмотри! И я поднял голову и увидел. Два красных знамени весит: одно – на куполе рейхстага, другое – на парапете на колоннаде с конями", - вспоминает ветеран.

И делится самым сокровенным: "Помню, тогда закричал: мамочка, я - живой! Она меня так любила... Может, ее слезы и спасли меня".

А дальше было всеобщее ликование.

"Появились девчата, регулировщики в военной форме. Плачут, обнимаются. Офицеры. Танцуют. Аккордеоны, баяны. Начали костры разжигать", - вот так хаотично передает он то ощущение всеобщей радости от Победы.

Дети по расписанию

Яков Иванович прошел долгий путь после Берлина. И теперь он видит главной своей задачей – рассказывать молодому поколению о том, что такое Великая Отечественная война, что такое "коричневая чума", на своем примере. По его словам, он курирует 18 школ в городе Бендеры, где живет уже много лет. Он считает необходимым самому вести отдельные от основной программы уроки с ребятами. Школьники, встречая его в городе, всегда радостно и громко здороваются с ним.

"А первоклашки, увидев меня, сразу обращаются к учителю: смотрите, это Яков Иванович! Наш ветеран идет! У меня обычных детей нет, у меня все – по расписанию. Вот сегодня я был в школе, которая через дорогу от дома. Да они сами приходят ко мне. И я этому очень рад. Вот эти обои в моей квартире дети клеили за деньги своих родителей. Многое ведь и от родителей зависит", - замечает он.

Слава. Гордость. Уважение

На входной двери у Якова Ивановича весит табличка, прикрепленная к номеру его квартиры, - "Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны". Но самая ценная для него надпись выше – " Слава. Гордость. Уважение".

"В трех этих словах вся жизнь человека. Может, природа потому и держит меня так долго, что надо впитывать все и отдавать все. Я за славой и наградами никогда не гнался. Я исполнял свой воинский и гражданский долг по защите своей Родины – большой и малой. И Слава наша победила. Гордость. Я горжусь, что мы отстояли мир, зато и вы живете благодаря этому. А Уважение... Хотят люди уважать меня или нет - дело их, но я веду борьбу такую, чтобы заставить их уважать поколение, которое прошло войну. Их должны уважать", - расшифровывает он понятия.

Подвиг как призвание

Все это говорит человек, которому 22 сентября этого года исполнится 93 года. Говорит внятно и трезво, не пытаясь вызвать слезу, не перемалывая прошлое с жалостью и состраданием к себе, не скорбя о пережитом в юности страхе и ужасе, но по-человечески по-доброму и с любовью к людям, к будущему.

© Sputnik / Григорий Сысоев Ветеран рассказал, как маршал Жуков топтал фашистские знамена

"Вот вы пришли и так хорошо одеты. Это прекрасно. Я радуюсь, когда вижу молодую поросль, что дети так хорошо живут. Не зря мы воевали. Мы отстояли и подарили вам такой мир. Мы хотели, чтобы у вас было будущее, лучшее будущее. А вам надо беречь мир", - напутствует Яков Иванович.

А то, что пережил он и миллионы советских людей, он воспринимает, как свою и его сверстников соотечественников необходимость, как данность жизни. И тот маленький период в один год с 1944 по 1945-й считает главным опытом всего своего долгого пути. Пусть и огромным жутким жизненным испытанием, тяжелым преодолением, многим трудным осмыслением, но определяющим все его решения и жизнь в будущем.

И сейчас в столь преклонном возрасте он говорит с радостью в сердце, со спокойствием в душе, с чистым и светлым разумом. Веруя, что все не зря, что его опыт важен, а жизненная правда будет услышана поколениями вперед и никогда не забыта!

Посадить дерево как память о себе потомкам

В апреле 1972 года Яков Иванович посадил на одной из центральных улиц города Бендеры росток дуба.

"Ему уже 47 лет. Я привез его из Гырбовецкого леса. Четыре сантиметра росток был, когда я его посадил. Я был тогда управляющим Спецзеленстроем. И сказал своим коллегам: эта память останется нашим потомкам", - рассказывает он.

Позже местная администрация прикрепила к дереву табличку, которая гласит: "Дуб посажен в 1972 году. Автор проекта Яков Иванович Фадеев". Дерево разрослось большим стволом, красивыми широкими ветвями с яркой зеленью. Оно как символ силы духа, крепости веры, светлой радости и стремления к лучшему. Это действительно очень символичная память о тех, кто дарит будущее, обогащает мир, память о Человеке-Освободителе от нацистов.

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