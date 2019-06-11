Козак опроверг обвинения Плахотнюка в адрес Додона по поводу федерализации

Дмитрий Козак отметил, что Влад Плахотнюк лично вручил ему конверт, содержание которого крайне его удивило.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с

Молдовой вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что лидер Демопартии Владимир Плахотнюк действительно хотел заключить тайные соглашения с Партией социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) и сменить внешнеполитический курс страны.

Ранее лидер Демпартии Владимир Плахотнюк обвинил президента страны Игоря Додона в намерении превратить в Молдову в федерацию.

"Третьего июня в конце встречи с представителями демократической партии господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с партией социалистов. Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - рассказал Козак в интервью газете "Коммерсант".

Вице-премьер подчеркнул, что тема урегулирования приднестровского вопроса путем федерализации Молдовы в России ни с кем из политических сил не обсуждалась.

"Очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно. Федерализация - это идея Демпартии Молдовы, - отметил Козак в интервью.

Козак также призвал социалистов и президента Молдавии Игоря Додона "не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий".

Также Козак подчеркнул, что коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений. "Тем не менее, мы настоятельно рекомендовали партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий", - отметил он.

Козак усомнился в подлинности видеозапис, обнародованной на некоторых кишиневских телеканалах, где упоминается и он сам, якобы, настаивавший на федерализации.

"Не знаю, насколько достоверна эта видеозапись. Если там и есть доля правды, то для нас и для президента Игоря Додона было принципиальным, чтобы Демпартия и Плахотнюк публично без купюр обнародовали свою позицию. Чтобы избиратели Демпартии, другие граждане Молдовы знали истинное лицо своих "героев", - сказал Козак.

Он подчеркнул, что опыт взаимодействия с правительством демократов не давал нам никаких оснований верить, что коалиция ПСРМ-ДПМ возможна.

"И последовавшие события это подтверждают", - подытожил Козак.

Что произошло в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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