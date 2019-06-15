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Гречаная: важно, чтобы во власти были люди, которые хотят процветания страны

© Sputnik / Rodion Proca
Интервью
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Тема:
Молдова после политического кризиса (14)
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Спикер парламента Зинаида Гречаная в интервью Sputnik Молдова рассказала, какой хотят видеть республику ее внешние партнеры.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Все внешние партнеры Молдовы говорят о том, чтобы республика была стабильной и крепкой.

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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 Об этом в эксклюзивном интервью Sputnik рассказала председатель Партии социалистов, спикер парламента Зинаида Гречаная.

Лидер социалистов отметила, что  всем политическим силам нужно объединиться и "работать для своего народа".

"Из Молдовы можно сделать конфетку. Главное, чтобы во власти были люди, которые хотят этого, - сказала Гречаная.

"Ни Западу, ни Востоку не нужна тут дестабилизация. Поэтому мы намерены работать на стабильность в стране во всех областях деятельности", - отметила лидер ПСРМ.

В пятницу, 14 июня, бывшее правительство ДПМ официально объявило об отставке. Это произошло после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров, опираясь на решения Конституционного суда от 7-9 июня.

После того, как КС аннулировал в субботу эти свои вердикты, руководимый Зинаидой Гречаной законодательный корпус обрел статус конституционного парламента, а принятые до сих пор им и правительством Майи Санду  нормативные акты получили законную силу.

Полную версию со спикером Зинаидой Гречаной читайте на сайте Sputnik Молдова.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (14)

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