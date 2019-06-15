Гречаная: важно, чтобы во власти были люди, которые хотят процветания страны

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Все внешние партнеры Молдовы говорят о том, чтобы республика была стабильной и крепкой.
Лидер социалистов отметила, что всем политическим силам нужно объединиться и "работать для своего народа".
"Из Молдовы можно сделать конфетку. Главное, чтобы во власти были люди, которые хотят этого, - сказала Гречаная.
"Ни Западу, ни Востоку не нужна тут дестабилизация. Поэтому мы намерены работать на стабильность в стране во всех областях деятельности", - отметила лидер ПСРМ.
В пятницу, 14 июня, бывшее правительство ДПМ официально объявило об отставке. Это произошло после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров, опираясь на решения Конституционного суда от 7-9 июня.
После того, как КС аннулировал в субботу эти свои вердикты, руководимый Зинаидой Гречаной законодательный корпус обрел статус конституционного парламента, а принятые до сих пор им и правительством Майи Санду нормативные акты получили законную силу.
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