Олешко: я всегда радуюсь успехам молдаван

Известный актер - уроженец Кишинева в беседе с корреспондентом Sputnik, что он самый активный россиянин, который в каждом своем интервью с любовью вспоминает Молдову.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Российский актер театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко о своих корнях он никогда не забывает. На фестивале "Славянский базар", завершившемся на днях в Витебске, Александр дал интервью корреспонденту Sputnik Молдова Андрею Порубину.

О популярности

Олешко: Кстати, во многом благодаря доброму отношению ко мне директора циркового училища в Москве, тоже уроженки Молдавии, я когда-то поступил в это училище, хотя на тот момент мне было 14 лет. Это был такой возраст нежный, когда мало кто мог разглядеть в этом маленьком человеке артиста.

Но время прошло, и я каждым днем своей жизни пытаюсь доказать и показать, что мне не зря помогли, открыли дорогу.

Я живу для людей, для того, чтобы они были рады и счастливы.

О своей родине

Олешко: Я давно человек мира, но моя родина – я не называю ее малой, потому что родина не может быть малой, - я ее люблю, я туда приезжаю, в этом году мы показали большой документальный проект на канале НТВ, о том, как я побывал в Кишиневе, в местах, дорогих моему сердцу, где я родился, учился, влюбился, мечтал стать артистом. Поэтому я Кишинев и Молдову не забываю.

По-моему, я самый активный россиянин, который в каждом своем интервью с любовью вспоминает Молдавию, который рассказывает о том, что это не только страна гастарбайтеров, а в первую очередь страна и артистов, и художников, и творческих личностей, которые родились здесь, и радуют, удивляют мир.

Мне очень приятно, что я веду раз в пять лет юбилейные концерты Евгения Доги, что он разрешил мне петь знаменитую песню "Мой белый город", которая являлась в советское время гимном Кишинева.

Встречая в разных частях света и в разных странах тех людей, которые родились в Молдавии, мы с радостью все общаемся, я даже помню стихи на молдавском.

И здесь, на "Славянском базаре", я очень радуюсь замечательным результатам наших соотечественников.

О "Славянском базаре"

Я приезжаю раз в два года, участвую в различных концертах. И мой сольный концерт здесь был несколько лет назад.

Это удивительная возможность творчески себя показать.

Я очень люблю ночные концерты здесь, когда встречаешь вместе со зрителями рассвет. Потом все артисты пешком идут домой, в отели, в гостиницы. Я специально не пользуюсь автомобилем, иду пешком домой, вместе с людьми, это особенно приятное ощущение.

О творчестве

Я активно играю в театре Вахтангова, где у меня много спектаклей. Играю в театре сатиры вместе с Ширвиндтом, которому через несколько дней исполняется 85 лет.

Новый телевизионный сезон тоже будет активным, не могу раскрывать все тайны, потому что артисты суеверны.

В общем, живу очень активно, выходных практически не бывает, и очень этому рад.

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