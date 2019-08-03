Балан: подготовка к Олимпиаде идет, и есть те, кто еще может попасть в Токио

Президент федерации легкой атлетики Молдовы в интервью корреспонденту Sputnik рассказал о том, какие критерии отбора установлены для попадания на Олимпиаду, может ли Молдова рассчитывать на высокие места, и как легкоатлеты будут готовиться к главному старту четырехлетия.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Меньше года осталось до старта летних Олимпийских Игр в Токио. На сегодняшний день только шестеро молдавских спортсменов завоевали путевки на этот старт, и четверо из них – легкоатлеты. Причем, каждый из представителей "королевы спорта" ранее уже выступал на Олимпиадах.

Самая опытная – 31-летняя Залина Петривская, которая отправится уже на свои четвертые Игры, чтобы побороться за награду в метании молота (в Рио-де-Жанейро Залина, выступавшая тогда еще под фамилией Маргиева, стала пятой). Третьей Олимпиада в Токио станет для ее брата Сергея, выступающего в том же виде программы и замкнувшего десятку в Бразилии. На свои вторые Игры в 2020 году отправятся Димитриана Сурду (толкание ядра) и Лилия Фиськович (марафон).

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Корреспондент Sputnik пообщался о подготовке спортсменов к главному старту четырехлетия с президентом федерации легкой атлетики Молдовы Анатолием Баланом.

- Есть ли надежда на завоевание других квот в Токио молдавскими легкоатлетами? © AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA Пять спортсменок из Молдовы квалифицировались на Олимпиаду: кто они

- Надежды есть, но мы сегодня пошли по другому принципу. Нас сегодня больше интересует качество спортсменов, чем количество тех, кто выполнил норматив. Да, приятен уже сам факт, что спортсмены выполняют минимальный норматив, хотя, в нынешних условиях он очень высокий. Мы рады этому факту, и будем надеяться, что через год они проявят мастерство на международном уровне, естественно, при поддержке государства и Олимпийского комитета.

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- Каковы шансы у Залины Петривской на что-то большее, учитывая пятое место на прошлых Играх?

- Наш спорт – спорт конкретных результатов. Если есть результат, есть и соответствующее место. Спорт непредсказуем, тем он и интересен. Поэтому мы делаем акцент на том, чтобы спортсменка могла показывать стабильно свой высокий технический результат. Будет результат – будет соответствующее место. На сегодняшнем уровне она проходит в топ сильнейших спортсменов мира.

© Sputnik / Константин Чалабов Залина Петривская

- Определены ли планы по подготовке к Играм, тренировочные сборы?

- Они находятся сейчас на сборах, на постоянной подготовке. Этот процесс не останавливается. Он начинается сразу после окончания Олимпийских игр.

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- Какие следующие турниры в списке, куда легкоатлеты отправятся в рамках подготовки к Олимпиаде? © Sputnik / Miroslav Rotari Почему мы не верим в себя, и кто доказал, что быть молдаванином здорово

- Следующий турнир – командный чемпионат Европы, который будет проходить в Македонии. Наши спортсмены будут участвовать в 40 видах легкоатлетической программы – 20 мужских и 20 женских. Все спортсмены, кто выполнил норматив, будут участвовать в этих соревнованиях. Это как подтверждение их мастерства, а также устранение ошибок, проверка других кондиций.

- Есть ли сейчас молдавские спортсмены, которые подобрались близко к выполнению норматива?

- Конечно, есть. Но я привык говорить фактами, а не пустыми обещаниями.

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- Какая это группа – сколько человек?

- У нас стабильно высокие требования, поэтому их не так просто выполнить. Тем не менее, рассчитываю, что еще несколько спортсменов будут в состоянии выполнить этот барем. Или же у нас есть вторая форма отбора – по рейтингу, который впервые введен в нынешних условиях. Рейтинг спортсмена каждый месяц обновляется, и естественно, он будет ясен уже ближе к началу сезона следующего года. Тогда мы сможем более конкретно говорить о реальных шансах отдельных спортсменов.

Кроме четырех легкоатлетов на Игры в Токио квалифицировались пловчиха Татьяна Салкуцан (200 метров, спина) и стрелок из лука Александра Мырка.

© Sputnik Олимпиада 2020: расписание

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