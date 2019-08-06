"Почти по-советски уютный" - каким увидел Кишинев писатель Платон Беседин

Русский писатель в молдавской столице - нет, это не про Пушкина. Платон Беседин, писатель и публицист родом из Севастополя, посетил молдавскую столицу и поделился своими впечатлениями от города.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik, Олеся Корчинская. Российский и украинский писатель Платон Беседин, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, чем его удивил Кишинев.

Писатель приехал в Молдову впервые. Конечно, он следил за событиями в нашей стране, и когда несколько лет назад депутаты от Либеральной партии продвигали в парламенте законопроекты, которые привели к ухудшению отношений с Россией, Беседин, комментируя ситуацию, отметил в одном из своих интервью, что большая часть жителей Молдовы не страдает "русофобией".

"Пророссийские силы там более сильные, более оптимистичные даже, и наверное, более созидающие. Молдова - это партнёрская страна, которая может таковой быть", - говорил он.

Прошло три года, писатель посетил Кишинев по приглашению Международного медиа-клуба "Формат А3". В беседе с корреспондентами Sputnik он отметил, что у города есть свой определенный шарм.

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"Честно вам скажу, мне очень понравился Кишинев. Единственное, что его сильно портит - тут повсюду недостроенные здания, и с ними необходимо что-то делать, но в целом мне понравилось ощущение такого уюта. Знаете, есть ощущение чего-то советского, в хорошем смысле. Самое главное, это достаточно просторный город, тут с одной стороны все широко и масштабно, с другой – нет этого постоянного скопления людей. Что придает ему особое обаяние - это маленькие старые улочки. Мне кажется, что городом необходимо заняться вплотную, потому что тут можно сделать очень интересные вещи, которые будут связывать историческое прошлое города и новую историю".

Прогулка по городу запомнилась Беседину и посещением Триумфальной Арки, которая, по словам писателя, требует ремонта.

"Знаете, здесь можно очень интересно все сделать, не отсечь все старое и куда-то вышвырнуть, а соединить и прошлое, и настоящее. Потому что я видел Арку Победы, где упавший камень просто вставили обратно, меня это поразило. Ну это такой символ – просто вставить обратно в стену упавший камень. Ну можно же отреставрировать нормально этот памятник! Можно все старинные здания и современные постройки интересно как-нибудь связать, объединить, организовать", - заметил писатель.

Есть еще ощущение некоторого диссонанса от Кишинева, сказал Беседин. Но это не эклектика, где сочетание несочетаемого - основа стиля.

"В Кишиневе не эклектика, а именно некоторые вещи диссонируют друг с другом. Вот если этот диссонанс убрать, мне кажется, будет уже довольно интересно. Еще мне очень понравился центральный парк, он такой уютный. Люди, кстати, у вас приятные, мы пообщались там со многими. Поэтому у вас очень все интересно, просто надо от какого-то диссонанса идти к эклектике, от беспорядка к контрасту", - добавил Беседин.

Он также подчеркнул, видит Молдову глубже, чем чем просто соседнее государство со своей политической жизнью.

"Молдова, несмотря на непростое положение, это, прежде всего, особенная культура, что важно. И, конечно, важно, чтобы партнерство Молдовы с Россией не угасало, не ломалось, а, наоборот, развивалось, – отметил Беседин.

Информация о собеседнике:

Платон Беседин, украинский и российский писатель. Родился в 1985 году в городе Севастополь. Окончил Севастопольский национальный технический университет. Первая публикация — повесть "Голод" . В дальнейшем публиковался как прозаик и критик в изданиях "Дружба народов", "Литературная газета", "Новый берег", "Бельские просторы", "День и ночь", "Дети Ра", "Крещатик", и др.

В 2012 году вышел дебютный роман автора "Книга Греха". В 2014 году вышел сборник рассказов "Рёбра". Произведение номинировалось на "Русскую премию" и "Писатель ХХI". Так же в 2014 году в харьковском издательстве "Фолио" издан роман "Учитель. Роман перемен", вышедший в финал и полуфинал крупных российских премий ("Русский букер", "Ясная Поляна", "НОС", "Золотой Дельвиг". Во время вооружённого конфликта на востоке Украины в марте 2015 года Беседин отвозил гуманитарную помощь больнице города Ровеньки.

В сентябре 2017 года у Платона Беседина вышла новая книга — роман в повестях "Дети декабря".

Недавно вышла книга "Почему русским нельзя мечтать?". Это книга об отношениях России и Запада.

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