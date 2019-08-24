Интервью из Сочи: Виктор Балан раскрыл секреты подготовки к "Новой волне"

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019" официально открывается 24 августа, но конкурсная программа стартует спустя пару дней – 26 августа. В этом году нашу страну будет представлять Виктор Балан.

Исполнитель прямо перед началом музыкальных состязаний рассказал Sputnik о том, чем отличается "Новая волна" от других конкурсов, где он выступал, что он будет петь, и как он оценивает состав участников.

- Конкурс вот-вот стартует. Чего вы ждете от "Новой волны-2019"?

- Ожидания от конкурса самые высокие. Потому что, во-первых, это выступление на одной из крупных площадок с большими артистами, а, во-вторых, это бесценный опыт. Уровень конкурса очень высок. За то время, когда я выступал на конкурсах в разных странах, такого уровня подготовки и организации еще не встречал. Ту информацию, которую я узнал за десять дней пребывания в Сочи, изучают в университетах по пять лет. Я бы не называл "Новую волну" конкурсом, я бы назвал ее академией подготовки больших артистов. Это бесценный опыт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от New Wave / Новая волна (@newwave_official) 22 Авг 2019 в 9:30 PDT

- Репетиции идут полным ходом. Что вы думаете об уровне участников?

- На мой субъективный взгляд, за все время существования "Новой волны", а это 18 лет, в этом году один из самых сильных составов. Все конкурсанты очень талантливые, разноплановые, амбициозные. Считаю, что именно такой состав сильных участников и делает конкурс интересным и смотрибельным.

© Sputnik / Yana Zaharova Молдавский исполнитель Виктор Балан

- Когда следить за вашим выступлением?

- Конкурс будет проходить в три этапа – 26, 27 и 28 августа. В первый конкурсный день участники исполняют песни из репертуара Аллы Пугачевой. Второй и третий дни – авторские песни. Тем самым организаторы дают конкурсантам исполнять свои песни – авторские или написанные для исполнителей. Считаю, что это очень хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от New Wave / Новая волна (@newwave_official) 20 Авг 2019 в 7:23 PDT

- Какие композиции прозвучат в вашем исполнении на сцене "Новой волны"?

В первый конкурсный день, 26 августа, буду исполнять песню Аллы Пугачевой на стихи Бориса Пастернака "Свеча горела". Во второй день спою композицию "Ночь" на стихи Владимира Маяковского, которая вошла в альбом "Антология". Музыка написана мной в соавторстве с Ильей Сорочан. Третья композиция – "Аэропорт", музыка – моя, стихи – Марины Гапеевой.

© Sputnik / Yana Zaharova Виктор Балан выступил в Кишиневе на концерте, посвященном 9 мая

- Что необычного произошло с вами в Сочи?

- Хотел рассказать один интересный факт. На конкурсе "Новая волна" запрещено купаться в море, ходить в бассейн, загорать. Очень сложно, находясь на берегу моря, этого не делать. Почему так решили? Как показывает практика, большое количество участников, нарушая это правило, заболевали. Но я, соблюдая это правило, все равно умудрился простыть. Но, надеюсь, что к 26 августа я буду в норме и покажу все, на что я способен.

Чем известен Виктор Балан

Виктор Балан с 2003 года принял участие в большом количестве конкурсов, в том числе международных – на Украине, в Белоруссии и России. В 2008 году он выступал на "Славянском базаре", в 2013 году представлял нашу страну во втором сезоне популярного шоу "Голос" в России, а в 2018-м принимал участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение".

© Sputnik / Yana Zaharova Bella Luna спели песню "Moments"

Кроме того, в октябре 2018 года Виктор Балан и Илья Сорочан выпустили альбом "Антология", где звучат стихи Сергея Есенина и Владимира Маяковского в современной обработке.

Клип на композицию "Ночь" презентовали еще раньше – в день рождения Маяковского (19 июля).

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