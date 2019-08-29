Вышел роман уроженца Кишинева Бориса Клетинича "Мое частное бессмертие"

Над этим произведением наш земляк трудился в течение 20 лет. Sputnik пообщался с автором и узнал подробности о романе "Мое частное бессмертие".

В московском издательстве "ArsisBooks" вышел роман нашего земляка, уроженца Кишинева, киносценариста и поэта Бориса Клетинича "Мое частное бессмертие".

Вот, что говорит о книге московский литературный критик Галина Юзефович "…Роман распадается на сотни голосов, на десятки сюжетных ниточек, которые тем не менее постепенно сплетаются в крепкие канаты, а те, в свою очередь, затягиваются в тугие узлы вокруг трех смысловых полюсов: присоединения Бессарабии, скандала с таинственной книгой и величайшего шахматного поединка ХХ века.

Однако лейтмотивом романа, выстраивающим три эти события вдоль единой логической прямой, становится не ожидаемая и даже отчасти реализованная полудетективная интрига (кто написал роман? куда исчезла Шанталь после прихода Гитлера? кто, в конце концов, отец ее ребенка?), а глобальный, почти метафизический вопрос — зачем же все эти жизни, все эти люди были нужны? Зачем они любили, предавали, мотались по свету, обретали и теряли веру? И ответ, предложенный Клетиничем, формулируется также глобально, с отсылкой к Вавилонскому Талмуду: "Адам был создан в единственном числе. И потому каждый из нас должен сказать себе: "Ради тебя был создан мир!".

Клетинич уехал из Молдовы в 1990 году, а сейчас проживает в Монреале. Корреспондент Sputnik связался с автором романа и попросил ответить на несколько вопросов. Вместе с прозаиком мы также уточнили некоторые детали его творческой биографии.

© Photo: Facebook / Boris Kletinich Киносценарист и поэт Борис Клетинич

- Борис, поздравляем вас с выходом книги! Почему Вы выбрали именно издательство "ArsisBooks"?

- В 2017-м году роман "Мое частное бессмертие" (над которым я трудился добрых 20 лет) был опубликован целиком в саратовском журнале "Волга", одном из старейших советских "толстяков" (номера 1-2, 3-4)... Сам факт журнальной публикации добавил мне решительности предлагать его в столичные книжные издательства. Первое (но не единственное) "да" пришло из "ArsisBooks" в июне 2018. Его я и принял.

- Можно ли купить сейчас вашу книгу и где?

- Вот что написала в своем ФБ-посте Роза Константиновна Зарипова (директор издательства "ArsisBooks"): "Книга уже есть в магазине "Москва" на Тверской, едет в Фаланстер и "Кофе пью" и далее по оптовым маршрутам...". Очевидно, что и интернет-магазины подключатся.

- Держал ли сам автор напечатанную книгу в руках?

- Книга вышла из типографии 27 августа этого года. По чудесному стечению обстоятельств, мой хороший знакомый (москвич, который работает над получением докторской степени по математике в монреальском университете McGill), находился в это время на каникулах в Москве. И это был его последний день отпуска перед вылетом в Монреаль. Вечером 27 августа он побывал в офисе издательстве на Маяковке, а утром, 28-го, он уже перелетел Атлантику с шестью экземплярами моей книги в рюкзаке. Я встречал его в аэропорту перед вашим интервью...

- Какой период описывается в книге? И, если можно, кратко, о теме и главных героях произведения?

- Действие романа разворачивается одновременно (да-да!) сразу в 1930-х (Оргеев, Кишинев), 1970-х (Кишинев, Москва), и в 1978-м ... на Филиппинах, где проходила шахматная битва Карпов-Корчной (в романе его имя "Корчняк")...

Вот вариант моей аннотации к книге, в котором, я надеюсь, содержится ответ на вопрос:

"Эпос и историческая сага – на языке поэзии. Основной вопрос философии – спетый голосом чистым и ясным. Будущий кинофильм – под покрывалом первоклассной литературы. Это все – "Мое частное бессмертие"… 15-летней Шанталь из бессарабского Оргеева ("королева бала", 1930-е) и 20-летнему внуку Витьке ("вгиковец, московская штучка", 1980-е) не довелось увидеться воочию. Но они два сердца, ближний и дальний свет этой яркой книги. "Если б не сталинский сапог, наступивший на Молдавию, мои родители бы не встретились, и я бы не родился!", - знает о себе Витька. "Я беру ход обратно! - объявляет вторая его бабушка. – Я не перебегала через Днестр в русский коммунизм!" … А в это время в городке Багио на Филиппинах разворачивается самая грозная шахматная битва столетия: "перебежчик" против "сапога", "я" против "они", сознание против материи.

© Photo: Facebook / Roza Zaripova Книга Бориса Клетинича "Мое частное бессмертие"

- Какие планы у прозаика Клетинича на будущее?

- Работаю над романом-продолжением "Моего частного бессмертия". Надеюсь, его написание будет куда более экономичным по времени.

- Удачи Вам, Борис!

Краткая творческая биография от Бориса Клетинича:

Клетинич Борис Евгеньевич родился в Кишиневе (Молдавская ССР) в 1961-м году. В 15 лет – под влиянием талантливого одноклассника (Евгений Хорват) – стал сочинять стихи. Они попали в республиканскую печать. Был замечен и направлен республикой во ВГИК – на сценарный факультет. Во ВГИКе учился в мастерской Евгения Габриловича. После окончания института – служба в Советской Армии (ВВС КБВО). Там, во время строевых запевок, начальство расслышало мой звучный бас. Начали вызывать на всевозможные парадные мероприятия – солировать хором летчиков... Придя из армии, работал на киностудии "Молдова-Фильм" в должности редактора. В 1988-м году по моему сценарию был снят полнометражный художественный фильм "Ваш специальный корреспондент" ("Молдова-Фильм" по заказу Гостелерадио СССР). Вскоре переехал жить в Израиль. Преподавал кино и телевидение в выпускных классах средней школы. Вместе с учениками снимали ТВ-журнал кабельного канала. Также снял два авторских документальных фильма. С 2002 г. в Монреале (Канада). В 2004-м запел со сцены. С тех пор дал более 300 концертов в Монреале, Нью-Йорке и Иерусалиме. Мои записи звучали в радиоэфирах Канады, США и Израиля. Стихи и проза публиковались в "Новом Мире", "Волге" и "Юности", в молодогвардейских альманахах "Поэзия" и "Истоки", в журнале "Киносценарии" (Москва), в израильских литературных журналах "22" и "Зеркало", в канадской и американской периодике. В 2017-м завершил 20-летнюю работу над романом "Мое частное бессмертие". Он был опубликован в литературном журнале "Волга" (Саратов, Россия, номера 1-2 и 3-4 за 2017).

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