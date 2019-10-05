С "Надеждой": тираспольский театр откроет сезон спектаклем о своей создательнице

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. "Надежда" – так называется постановка, которой Приднестровский гостеатр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой откроет сезон 5 октября. Посвящена она мастеру, который стоял у истоков и долгие годы был главным режиссером. Этому вечеру памяти послужил знаменательный случай - 100-летие со дня рождения Надежды Степановны Аронецкой.

Надежда на многое

Спектакль необычный. Несмотря на то, что Надежды Аронецкой уже нет, она тем не менее будет разговаривать со своими учениками, последователями и зрителями благодаря видео, запечатлевшему художника при жизни. А те, кто обучался у нее, кто вместе создавал театр и служил в нем, поведают публике об этой уникальной истории – появлении и становлении профессиональной драматической сцены в Тирасполе, а также о великом мастере, который вдохновил их на этом пути.

Авторами и режиссерами памятной программы выступили ведущие актрисы театра Алла Доряну и Ольга Прохорова.

"У Надежды Степановны было знаковое имя. Это постановка о ней как о человеке, как о мастере, как о педагоге. Но это еще и о нашей надежде на будущее, которая движет нами, помогает нам идти вперед", - рассказала корреспонденту Sputnik Прохорова.

По ее словам, параллелей, связанных с именем и словом "Надежда" очень много. Ведь театр – это искусство действия, и то, как проявляются артисты на сцене, создавая образы, имеет свое влияние на людей. А значит, театр - это возможность дать надежду зрителям и реализовать свои актерские надежды благодаря таланту и владением разными инструментами профессионального арсенала.

"Это когда есть надежда, что ты своим искусством сможешь заставить зрителей задуматься, увидеть себя со стороны, возможно - подтолкнуть их к решению, которое они не могли принять. А дать надежду на изменение, на лучшее, на то, что будет все хорошо, - это самое главное", - говорит она об ассоциациях, которые возникают с "Надеждой".

Все вместе, не разделенные сценой

"Надежда" - это редкая постановка, когда перед зрителями предстанут все сотрудники театра, в том числе те, кто никогда не выходит не то, что на сцену, но даже в закулисье. Их рабочее место – в далеких помещениях, где создаются декорации, сценические костюмы, различные эффекты сопровождения спектакля, где артисты гримируются, облачаются в наряды, проводят репетиции - и в этом случае они либо помогают актерам в их перевоплощении, либо поддерживают нормальное функционирование огромного здания театра. Это те самые люди, что создают образ спектакля, гармоничные условия работы грандиозного театрального механизма, но никогда не выходят на поклон перед публикой.

"В зале будут сидеть люди, которые создавали этот театр, но не выступали на сцене, а работали за кулисами. И они тоже будут выступать прямо в зале. Так что в спектакле не будет разделения на сцену и зал. Мы будем все вместе", - делится деталями постановки Прохорова.

Одним словом – в спектакле будет занята вся труппа. В том числе молодые артисты, которые не были знакомы с Аронецкой, но обучались у ее учеников. Они тоже выйдут на сцену, как свидетельство будущего театра, продолжения его традиций, заложенных Надеждой Степановной.

"Все поколения артистов и мастеров специальных служб (художники, бутафоры, костюмеры, швеи и т.д.) – те, кого она учила, с кем приехала в Тирасполь создавать театр и кто до сих пор работает в нем, расскажут, что для них значила Надежда Степановна, что дала им в жизни. Мы будем посвящать ей стихи, песни", - рассказывает постановщик.

"Наш Чехов" как символичное продолжение "Надежды"

После представления постановки "Надежда" памятный вечер продолжится также символичным спектаклем. Будущие артисты - студенты актерского курса покажут постановку "Наш Чехов", созданную по мотивам произведений русского классика драматургии, которым так восхищалась Аронецкая. Ее осуществил главный режиссер театра Дмитрий Ахмадиев, который также получил свое творческое благословение от Надежды Степановны.

Спектакль "Надежда" по задумке должен получится уникальным. И все-таки постановщики уверены, что его еще покажут зрителю. Ведь 26 марта 2020 года театр, созданный Аронецкой, будет отмечать свой 50-летний юбилей.

И самое время будет снова вспомнить о великом деятеле искусства, художнике и наставнике таким необычным, поистине добрым, искренним и театральным представлением памяти.

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