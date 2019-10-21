Чемпионка Европы по шахматам: мои дети любят отдыхать в Молдове

Эльмира Скрипченко родилась в Кишиневе, в 1992 году стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет и вошла в сборную республики, а в возрасте 20 лет вышла замуж за французского шахматиста и уехала жить в Париж.
"В то время мне очень помогло творчество Марины Цветаевой. Мне казалось, ее душа отражала весь мой внутренний мир: ее взгляд на годы, которые она прожила в Париже, - признается шахматистка.
Во Франции Скрипченко училась в Сорбонне, но в итоге ей пришлось сделать выбор между дипломом университета и спортом.
"Шахматы, как и любой спорт, наука, не выдерживают неабсолютного отношения. Мне не удалось окончить Сорбонну, потому что пошли чемпионаты мира по шахматам. В 2001 году я уже выиграла чемпионат Европы. Мое желание получить высшее образование всегда упиралось в спортивную карьеру и стремление достичь чего-то большего", - призналась гроссмейстер.
Скрипченко говорит, что часто прилетает в Кишинев и отмечает, что город преобразился.
По ее словам, сейчас она играет не так часто, как раньше, зато у нее есть возможность больше времени уделять своим детям, а также участвовать в различных телевизионных проектах: комментировать игры в эфире и создавать документальные фильмы.
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Эльмира Скрипченко отмечает, что ее старшая дочка, двенадцатилетняя Людивин, не пошла по ее стопам и увлеклась театром. А вот младшая, шестилетняя Калисса, посещает русскую шахматную академию Александры Костенюк в Париже и имеет "характер к этой игре".
- Калисса в кишиневском дворике, где в детстве играла Эльмира© Photo : Фото из личного архива Скрипченко
- Старшая дочь Эльмиры Людивин с театральной труппой школы Aprelik на фестивале русского театра в Италии, пьеса "Снежная королева"© Photo : Фото из личного архива Скрипченко
- Эльмира на Площади Республики в Париже© Photo : Фото из личного архива Скрипченко
- Скрипченко в студии французского телеканала "Плюс" комментирует передачу о турнире Paris Grand Chess Tour 2018© Photo : Фото из личного архива Скрипченко
- Старшая дочь Эльмиры Людивин с театральной труппой школы Aprelik на фестивале русского театра в Италии, пьеса "Снежная королева"© Photo : Фото из личного архива Скрипченко
Уроженка Кишинева старается сохранить в дочках "частичку своей родной культуры", чтобы они помнили об истоках семьи: Людивин играет в пьесах на русском языке, а Калисса в следующем году пойдет в субботнюю школу, где дети изучают русскую культуру.
"Даже мне совершенно непросто было представить, что человечек, который родился в Кишиневе, будет жить в Париже. Я всегда отдаю дань Молдове. И, когда прилетаю в республику, первым делом несусь в шахматный клуб. Местные тренеры до сих пор меня поддерживают и смотрят турниры", - утверждает Эльмира.
Она обращает внимание на то, что в Молдове сохранились сильные шахматные традиции, несмотря на отсутствие большой финансовой поддержки.
"В республике постоянно проводятся соревнования, и даже лидер страны Игорь Додон является президентом Федерации шахмат. Мне кажется, он ценит эту игру, понимает, насколько она важна", - считает Эльмира.
По мнению гроссмейстера, в целом в мире прослеживается такая тенденция, что шахматам стали уделять больше внимания.
"Я последние несколько лет комментировала шахматные турниры на французском телевидении. Это беспрецедентный факт - из года в год выходила шахматная программа на французском ТВ. Даже по просмотрам она в какой-то момент побила рейтинги хоккея. Так что, мне кажется, все-таки интерес к шахматам есть, и его нужно поддерживать", - уверена Эльмира Скрипченко.
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