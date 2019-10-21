Чемпионка Европы по шахматам: мои дети любят отдыхать в Молдове

Гроссмейстер Эльмира Скрипченко в интервью Sputnik Молдова рассказала о житье-бытье за границей, о том, как во Франции сохранить свою культуру и почему на летние каникулы она отправляет своих детей в родной Кишинев.

Эльмира Скрипченко родилась в Кишиневе, в 1992 году стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет и вошла в сборную республики, а в возрасте 20 лет вышла замуж за французского шахматиста и уехала жить в Париж.

"В то время мне очень помогло творчество Марины Цветаевой. Мне казалось, ее душа отражала весь мой внутренний мир: ее взгляд на годы, которые она прожила в Париже, - признается шахматистка.

Во Франции Скрипченко училась в Сорбонне, но в итоге ей пришлось сделать выбор между дипломом университета и спортом.

"Шахматы, как и любой спорт, наука, не выдерживают неабсолютного отношения. Мне не удалось окончить Сорбонну, потому что пошли чемпионаты мира по шахматам. В 2001 году я уже выиграла чемпионат Европы. Мое желание получить высшее образование всегда упиралось в спортивную карьеру и стремление достичь чего-то большего", - призналась гроссмейстер.

Скрипченко говорит, что часто прилетает в Кишинев и отмечает, что город преобразился.

По ее словам, сейчас она играет не так часто, как раньше, зато у нее есть возможность больше времени уделять своим детям, а также участвовать в различных телевизионных проектах: комментировать игры в эфире и создавать документальные фильмы.

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Эльмира Скрипченко отмечает, что ее старшая дочка, двенадцатилетняя Людивин, не пошла по ее стопам и увлеклась театром. А вот младшая, шестилетняя Калисса, посещает русскую шахматную академию Александры Костенюк в Париже и имеет "характер к этой игре".

Калисса в кишиневском дворике, где в детстве играла Эльмира © Photo : Фото из личного архива Скрипченко

Старшая дочь Эльмиры Людивин с театральной труппой школы Aprelik на фестивале русского театра в Италии, пьеса "Снежная королева" © Photo : Фото из личного архива Скрипченко

Эльмира на Площади Республики в Париже © Photo : Фото из личного архива Скрипченко

Скрипченко в студии французского телеканала "Плюс" комментирует передачу о турнире Paris Grand Chess Tour 2018 © Photo : Фото из личного архива Скрипченко

Старшая дочь Эльмиры Людивин с театральной труппой школы Aprelik на фестивале русского театра в Италии, пьеса "Снежная королева" © Photo : Фото из личного архива Скрипченко 1 / 5 © Photo : Фото из личного архива Скрипченко Калисса в кишиневском дворике, где в детстве играла Эльмира

Уроженка Кишинева старается сохранить в дочках "частичку своей родной культуры", чтобы они помнили об истоках семьи: Людивин играет в пьесах на русском языке, а Калисса в следующем году пойдет в субботнюю школу, где дети изучают русскую культуру.

"Даже мне совершенно непросто было представить, что человечек, который родился в Кишиневе, будет жить в Париже. Я всегда отдаю дань Молдове. И, когда прилетаю в республику, первым делом несусь в шахматный клуб. Местные тренеры до сих пор меня поддерживают и смотрят турниры", - утверждает Эльмира.

Она обращает внимание на то, что в Молдове сохранились сильные шахматные традиции, несмотря на отсутствие большой финансовой поддержки.

"В республике постоянно проводятся соревнования, и даже лидер страны Игорь Додон является президентом Федерации шахмат. Мне кажется, он ценит эту игру, понимает, насколько она важна", - считает Эльмира.

По мнению гроссмейстера, в целом в мире прослеживается такая тенденция, что шахматам стали уделять больше внимания.

© Photo : Фото из личного архива Скрипченко Скрипченко в студии французского телеканала "Плюс" комментирует передачу о турнире Paris Grand Chess Tour 2018

"Я последние несколько лет комментировала шахматные турниры на французском телевидении. Это беспрецедентный факт - из года в год выходила шахматная программа на французском ТВ. Даже по просмотрам она в какой-то момент побила рейтинги хоккея. Так что, мне кажется, все-таки интерес к шахматам есть, и его нужно поддерживать", - уверена Эльмира Скрипченко.

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