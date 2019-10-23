Быстров о фильме "Крик тишины": блокадники неохотно разговаривают о пережитом

Один из главных исполнителей киноленты о блокаде Ленинграда рассказал корреспонденту Sputnik о создании фильма, и что он ожидает от Недели российского кино в Молдове.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Неделя российского кино открылась фильмом "Крик тишины" режиссера Владимира Потапова о блокаде и освобождении Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Его представил на кинофоруме исполнитель одной из главных ролей Артем Быстров.

Великая Отечественная война коснулась и семьи актера. Его предки воевали, и кому-то из них даже удалось дойти до Берлина, но вот ни один из них так и не вернулся с неё. Со знанием истории Великой Отечественной Войне Быстров и приступил к работе над фильмом "Крик тишины".

"На площадке работали люди, которые действительно пережили блокаду Ленинграда в детском возрасте. Не могу сказать, что я много нового от них узнал. Всё ведь есть в литературе, документальных хрониках. Но то, что они рассказывали, конечно, очень впечатлило", - заметил он.

В общении с людьми, пережившими ужас блокады, актер был поражен тем, что те неохотно делятся воспоминаниями, они словно выставили психологический блок. И откровением для него стал рассказ одной из актрис, сыгравшей роль соседки семьи, о которой идет повествование в киноленте "Крик тишины".

"Из разговора с ней я узнал, что люди буквально спустя два-три месяца, как началась блокада, совершенно спокойно смотрели на труппы, а к концу чувства настолько атрофировались, что они уже не реагировали о смерти, будто включили внутри себя сберегающий режим", - вспоминает он.

Быстров впервые в Молдове, но ему понравились улочки старинной части Кишинева. Он надеется на то, что людям, живущим в этом городе и стране, понравятся картины, представленные на Неделе российского кино, и они найдут отклик в их сердцах. Ведь, к примеру Великая Отечественная коснулась и их семей.

"Если у наших стран есть какие-то проблемы и недоговоренности, то пусть они уйдут, чтобы мы жили как братья. На мой взгляд, кино – это искусство, которое объединяет людей. Для этого оно и необходимо", - уверен артист.

Фильм "Крик души" откроет и фестивальную программу Дней российского кино в Тирасполе 23 октября.

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