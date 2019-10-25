Лапшина: Молдавские пейзажи подходили под историю фильма "Изгнание" Звягинцева

Российская актриса рассказала корреспонденту Sputnik о прошлом своём приезде в нашу страну и об участии в съёмках известной киноленты Звягинцева "Изгнание", проходивших в Молдове.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Российская актриса Ольга Лапшина представила на Неделе российского кино в Молдове фильм "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн. С корреспондентом Sputnik она поделилась воспоминаниями о своем прежнем приезде в Молдову, когда она снималась в фильме "Изгнание" известного российского режиссёра Андрея Звягинцева.

"Я была впечатлена страной, её аутентичностью, деревенской жизнью. Для меня как для человека, который 35 лет в фольклоре, это был очень ценный опыт. Молдавские пейзажи удачно подходили под историю фильма", - рассказала актриса.

Съёмки проходили в Вулканештах. Лапшину вместе с её подругой пригласили сыграть эпизод, который стал финальной сценой фильма. Они исполнили португальскую песню жниц.

"Мы выучили её с записей. В фильме это получился красивый момент. Когда вся история закончена и нужен был третий тип женщины, которая просто работает, рожает детей и живёт на земле так, как природа дала", - отметила она.

Дни российского кино проходят в двух городах - Кишинёве и Тирасполе. На кинофоруме демонстрируют новинки российского кинематографа.

В программе Недели российского кино - фильмы 2019 года. Это "Крик тишины" Владимира Потапова, "Бык" Бориса Акопова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн, а также "Дорогой папа" постановщиков Михаила Расходникова и Константина Елкина. Вход на показы свободный.

Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации, Посольством России и Российским центром науки и культуры в Кишиневе (РЦНК-Россотрудничество) при участии "Фестсинема".

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