Лапшина: Молдавские пейзажи подходили под историю фильма "Изгнание" Звягинцева

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Российская актриса Ольга Лапшина представила на Неделе российского кино в Молдове фильм "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн. С корреспондентом Sputnik она поделилась воспоминаниями о своем прежнем приезде в Молдову, когда она снималась в фильме "Изгнание" известного российского режиссёра Андрея Звягинцева.
"Я была впечатлена страной, её аутентичностью, деревенской жизнью. Для меня как для человека, который 35 лет в фольклоре, это был очень ценный опыт. Молдавские пейзажи удачно подходили под историю фильма", - рассказала актриса.
"Мы выучили её с записей. В фильме это получился красивый момент. Когда вся история закончена и нужен был третий тип женщины, которая просто работает, рожает детей и живёт на земле так, как природа дала", - отметила она.
Дни российского кино проходят в двух городах - Кишинёве и Тирасполе. На кинофоруме демонстрируют новинки российского кинематографа.
Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации, Посольством России и Российским центром науки и культуры в Кишиневе (РЦНК-Россотрудничество) при участии "Фестсинема".
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