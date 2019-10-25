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Образовательный курс Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности в Кишиневе

МИА "Россия сегодня" "оживит" в виртуале исчезнувшие художественные шедевры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Интервью
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Sputnik Молдова

Руководитель  Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер Фатыхов рассказал, какие проекты виртуальной реальности создает агентство и намерено презентовать уже в следующем месяце.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. "Музей исчезнувших картин" – новый проект виртуальной реальности МИА "Россия сегодня", презентация которого состоится уже 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Главном штабе Эрмитажа. Об этом поведал руководитель Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер Фатыхов. На днях он в рамках образовательного курса "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" делился с молдавской аудиторией уникальными разработками, созданными в агентстве.  

"В "Музей исчезнувших картин" мы собрали шедевры изобразительного искусства, которые были утрачены, украдены либо испорчены, пострадали во время войны. Мы нашли репродукции этих картин и воссоздали в виртуальной реальности. Их нигде больше не увидишь", - рассказывает он о проекте.

Образовательный курс Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Благодаря аудиовизуальным эффектам картины не только воспроизведены для возможности насладиться утраченным шедевром, но и как бы оживлены - воссоздаются их дух, настроение, сюжетность. В этом виртуальном музее всё по-настоящему. О каждом из полотен идет рассказ - история создания и суть произведения. И те, кто будут путешествовать в этом художественном во всех смыслах мире, сможет не только увидеть и узнать о том, что утрачено, но и постичь новые грани вернувшегося из небытия, взглянуть современным глазом.
"Мы изучали, как видит мир незрячий человек. И каждый теперь может окунуться в мир этого человека и увидеть, какие у него есть проблемы, как он живет, как он ходит, к примеру, к банкомату. В проекте про людей с аутизмом есть возможность встать на их место, прочувствовать их ощущения и увидеть, как другие реагируют на них", - раскрывает он суть проектов.

По словам разработчика, немаловажной задачей при создании этих проектов была необходимость использовать доступный для всех язык, чтобы любой человек мог остаться один на один и без чьей-либо изучать этот виртуальный мир.

"Все наши проекты доступны в мобильных приложениях. Они называются РИА Lab. Их можно скачать в Playmarket и Appstore", - отметил Фатыхов.

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Теги:
эксперименты, виртуальный, МИА «Россия сегодня, МИА "Россия сегодня", Приднестровье


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