МИА "Россия сегодня" "оживит" в виртуале исчезнувшие художественные шедевры

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. "Музей исчезнувших картин" – новый проект виртуальной реальности МИА "Россия сегодня", презентация которого состоится уже 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Главном штабе Эрмитажа. Об этом поведал руководитель Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер Фатыхов. На днях он в рамках образовательного курса "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" делился с молдавской аудиторией уникальными разработками, созданными в агентстве.
"В "Музей исчезнувших картин" мы собрали шедевры изобразительного искусства, которые были утрачены, украдены либо испорчены, пострадали во время войны. Мы нашли репродукции этих картин и воссоздали в виртуальной реальности. Их нигде больше не увидишь", - рассказывает он о проекте.
По словам разработчика, немаловажной задачей при создании этих проектов была необходимость использовать доступный для всех язык, чтобы любой человек мог остаться один на один и без чьей-либо изучать этот виртуальный мир.
"Все наши проекты доступны в мобильных приложениях. Они называются РИА Lab. Их можно скачать в Playmarket и Appstore", - отметил Фатыхов.
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