Бутина: США не являются правовым государством - интервью

Находившаяся под стражей в США россиянка Мария Бутина рассказала в интервью Sputnik на что она хотела бы подтолкнуть Америку.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Мария Бутина, вернувшаяся в субботу в Россию из США, где незаконно находилась под стражей, призналась в интервью Sputnik, что была наивной, когда считала Соединенные Штаты правовым государством.

"Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве", - сказала она.

Говоря о своих планах на будущее, девушка не исключила, что в будущем займется защитой прав несправедливо осужденных. Особенно она выступает против содержания заключенных в одиночных камерах.

"Один из проектов, которые я хотела бы адресовать всему мировому сообществу, это подтолкнуть Америку к принятию конвенции ООН против одиночного содержания. Россия эту конвенцию подписала, Америка - нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла", - пояснила она. © Ruptly "Русские не сдаются" - Мария Бутина вернулась домой

Также Бутина рассказала, что в США существует рабство. Полную версию интервью, которое девушка дала для Sputnik и RT читайте здесь>>>

Мария Бутина находилась под стражей с июля 2018 года в США, где она обвинялась в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Местный суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы и одобрил ее высылку на родину после отбытия наказания.

Комментируя случившееся, российский лидер Владимир Путин назвал приговор беспределом. А МИД РФ заявил, что приговор стал "позорным пятном на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ".

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