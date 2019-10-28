Шнуров рассказал о дальнейшей судьбе группы "Ленинград"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чувствует ли он груза ответственности за роспуск своего скандального коллектива.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал роспуск музыкального коллектива.

В интервью РИА Новости Шнуров заявил, что не чувствует груза ответственности за роспуск "Ленинграда".

"Нет, ни капли не испытываю", - ответил музыкант.

По словам Шнурова, участники группы "Ленинград" наоборот обрадовались такому решению.

"Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию", - добавил Шнуров.

Певец добавил, что группа "Ленинград" продолжит выступать на корпоративах при наличии соответствующих предложений.

Напомним, Сергей Шнуров объявил о распаде известной группы "Ленинград" в середине марта. Тогда лидер музыкального коллектива отметил, что на протяжении 20 лет без выходных сочиняет "стишки и песни".

Шнуров добавил, что группа "Ленинград" перестанет существовать после масштабных гастролей по городам России.

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