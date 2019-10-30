Раз в 10 лет: что войдет в новую версию Красной книги Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Списки для включения видов растений и животных в новую Красную книгу Приднестровья, которая переиздается через каждые десять лет, уже готов и ждет последнего согласования. Одобрение на всех инстанциях должно пройти до конца 2019 года, а новый краснокнижный вариант намечается опубликовать уже в следующем году.
"Краснокнижные виды растений и животных можно найти на всей территории Приднестровья – в заповедных зонах и не только. В составлении списков участвуют ученые из заповедников, из госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. Задействован и Республиканский научно-исследовательский институт", - говорит главный специалист Управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Приднестровья Александра Волохина.
Без гадюки, но с Черным резусом
В то же время намереваются внести в список особо оберегаемых паука Черный резус, жука Усач Келлера, травяную лягушку. Пополнит список грызунов – соня Паучок.
"Когда мы вносим какой-либо вид в Красную книгу, там же описываем, как он распространен на территориях, которые пограничные с нашими. Соня Паучок обитает в соседних странах и внесена в их список охраняемых, а у нас она встречалась однажды. Мы всегда координируемся с тем, что есть у соседей", - отмечает Волохина.
Безнаказано
Был случай, когда люди пришли и принесли змею, которую убили на своем участке, будучи уверенными, что она ядовита. Пришли с просьбой проверить, насколько она опасна и не предстоит ли нашествия этих пресмыкающихся на их территорию. Оказалось, что змея была краснокнижным видов и вовсе безобидна. По незнанию и от испуга люди убили редкий вид рептилий, причем никак не угрожавшего их жизни. Но, исходя из человеческого понимания, их не призвали к ответственности.