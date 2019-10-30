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Паутина

Раз в 10 лет: что войдет в новую версию Красной книги Приднестровья

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Интервью
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Sputnik Молдова

Главный специалист Управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Приднестровья рассказала корреспонденту Sputnik, какие виды живых существ предположительно будут включены в новое издание Красной книги, изменения в которую вносят только раз в десять лет.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Списки для включения видов растений и животных в новую Красную книгу Приднестровья, которая переиздается через каждые десять лет, уже готов и ждет последнего согласования. Одобрение на всех инстанциях должно пройти до конца 2019 года, а новый краснокнижный вариант намечается опубликовать уже в следующем году.

"Краснокнижные виды растений и животных можно найти на всей территории Приднестровья – в заповедных зонах и не только. В составлении списков участвуют ученые из заповедников, из госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. Задействован и Республиканский научно-исследовательский институт", - говорит главный специалист Управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Приднестровья Александра Волохина.

Без гадюки, но с Черным резусом

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Из списка краснокнижных намерены вывести девять видов живых существ. Среди них бабочка переливница тополевая, змея медянка, гадюка степная. Это те виды, которые сильно разились на территории региона либо, наоборот, исчезли.

В то же время намереваются внести в список особо оберегаемых паука Черный резус, жука Усач Келлера, травяную лягушку. Пополнит список грызунов – соня Паучок.

"Когда мы вносим какой-либо вид в Красную книгу, там же описываем, как он распространен на территориях, которые пограничные с нашими. Соня Паучок обитает в соседних странах и внесена в их список охраняемых, а у нас она встречалась однажды. Мы всегда координируемся с тем, что есть у соседей", - отмечает Волохина.

Безнаказано

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Между тем, поймать за руку того, кто убил, истребил краснокнижный вид практически невозможно. Да и в случаях, когда люди, искренне думая, что то или иное живое существо представляет угрозу для них, расправляются с ним, тоже сложно предъявить претензии и назначить какое-то наказание.

Был случай, когда люди пришли и принесли змею, которую убили на своем участке, будучи уверенными, что она ядовита. Пришли с просьбой проверить, насколько она опасна и не предстоит ли нашествия этих пресмыкающихся на их территорию. Оказалось, что змея была краснокнижным видов и вовсе безобидна. По незнанию и от испуга люди убили редкий вид рептилий, причем никак не угрожавшего их жизни. Но, исходя из человеческого понимания, их не призвали к ответственности.

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Теги:
редкие виды, Красная книга, Приднестровье


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