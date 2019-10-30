Раз в 10 лет: что войдет в новую версию Красной книги Приднестровья

Главный специалист Управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Приднестровья рассказала корреспонденту Sputnik, какие виды живых существ предположительно будут включены в новое издание Красной книги, изменения в которую вносят только раз в десять лет.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Списки для включения видов растений и животных в новую Красную книгу Приднестровья, которая переиздается через каждые десять лет, уже готов и ждет последнего согласования. Одобрение на всех инстанциях должно пройти до конца 2019 года, а новый краснокнижный вариант намечается опубликовать уже в следующем году.

"Краснокнижные виды растений и животных можно найти на всей территории Приднестровья – в заповедных зонах и не только. В составлении списков участвуют ученые из заповедников, из госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. Задействован и Республиканский научно-исследовательский институт", - говорит главный специалист Управления лесных и охотничьих ресурсов Минсельхоза Приднестровья Александра Волохина.

Без гадюки, но с Черным резусом

Из списка краснокнижных намерены вывести девять видов живых существ. Среди них бабочка переливница тополевая, змея медянка, гадюка степная. Это те виды, которые сильно разились на территории региона либо, наоборот, исчезли.

В то же время намереваются внести в список особо оберегаемых паука Черный резус, жука Усач Келлера, травяную лягушку. Пополнит список грызунов – соня Паучок.

"Когда мы вносим какой-либо вид в Красную книгу, там же описываем, как он распространен на территориях, которые пограничные с нашими. Соня Паучок обитает в соседних странах и внесена в их список охраняемых, а у нас она встречалась однажды. Мы всегда координируемся с тем, что есть у соседей", - отмечает Волохина.

Безнаказано

Между тем, поймать за руку того, кто убил, истребил краснокнижный вид практически невозможно. Да и в случаях, когда люди, искренне думая, что то или иное живое существо представляет угрозу для них, расправляются с ним, тоже сложно предъявить претензии и назначить какое-то наказание.

Был случай, когда люди пришли и принесли змею, которую убили на своем участке, будучи уверенными, что она ядовита. Пришли с просьбой проверить, насколько она опасна и не предстоит ли нашествия этих пресмыкающихся на их территорию. Оказалось, что змея была краснокнижным видов и вовсе безобидна. По незнанию и от испуга люди убили редкий вид рептилий, причем никак не угрожавшего их жизни. Но, исходя из человеческого понимания, их не призвали к ответственности.