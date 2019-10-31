Бендерская крепость бьет рекорды по посещаемости

Директор исторического комплекса "Бендерская крепость", в который входит знаменитая фортификация и открытый год назад рядом с ней огромный парк им. А. Невского, рассказал корреспонденту Sputnik о достижениях одного из главных туристических объектов Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Бендерская крепость является самым посещаемым туристическим объектом, находящимся на территории Приднестровья. С каждым годом число посетителей неуклонно растет. Как достигается подобный успех, корреспонденту Sputnik поведал директор комплекса "Бендерская крепость" Александр Яськов.

"По сути каждый год является рекордным по посещению. Нынешний не стал исключением. Более 50 тысяч посетителей – это те, кто прошел непосредственно на территорию цитадели и заказал экскурсию", - объяснил он.

Но даже это не абсолютная цифра.

В этом году на территории парка Александра Невского и крепости было запланировано и проведено 25 больших фестивалей, вход на который был свободным, так что определить точное количество тех, кто побывал в этом месте, не представляется возможным.

Организаторы сделали примерные расчеты - в среднем на одно мероприятие приходило от 5 до 15 тысяч человек.

"Фестивали не подаются точному подсчету. Мы это поняли после того, как год назад состоялось открытие парка и пришли более 40 тысяч. То есть мы так предположили. Потому что попытались на входе посчитать, сколько же пришло. Где-то на 30 тысячах сбились и поняли, что это невозможно", - рассказал Яськов.

Первые фестивали прошли в Бендерской крепости в прошлом году.

Они стали пробными и были приурочены к открытию парка, потом ко Дню народного единства.

В 2019 году целенаправленно по поручению лидера Приднестровья Вадима Красносельского для привлечения туристов были организованы массовые мероприятия.

Они проводились практически каждые выходные, начиная с марта с празднования Масленицы и на разную тематику.

"Больше пользовались популярностью музыкальные фестивали и один из последних - День вина и винограда, потому что это было действительно что-то необычное для нашего региона. До этого День вина обычно у нас проходил только на заводе KVINT. А тут решили объединить виноделов со всех уголков нашего края", - делится мнением директор крепости.

В цитадели крепости все запланированные мероприятия уже состоялись, а в парке имени Александра Невского еще планируется через выходные провести День народного единства.

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